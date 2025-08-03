Как проведут свои матчи в КПЛ «Актобе» и «Астана» после сражений в Лиге конференций? Мнение Olimpbet

С небес на землю

Казахстанская Премьер-лига. 19-й тур. «Актобе» (Актобе) – «Женис» (Астана). 3 августа, 20:00 (время Астаны)

Воспрянет ли «Актобе» после разгрома?

В центральном противостоянии 19-го тура КПЛ «Актобе» на своем поле примет «Женис». Эксперты Olimpbet считают, что у хозяев больше шансов на благоприятный исход, хотя и не видят в них безоговорочных фаворитов.

А все дело в том, что «красно-белые» выступают сейчас в сумасшедшем графике. Их встреча с астанчанами состоится всего через трое суток после разгрома в Праге от местной «Спарты» в квалификации Лиги конференций.

«Женис» при новом тренере без поражений

«Женис» же целенаправленно готовился к матчу в Актобе, поэтому его футболистам не нужно спешно восстанавливать силы.

Кроме того, при новом главном тренере Андрее Демченко столичный клуб не потерпел пока ни одного поражения в чемпионате. В семи проведенных встречах он набрал 17 очков. Для сравнения: у коллектива Вячеслава Левчука – на девять баллов меньше на аналогичном отрезке дистанции.

Не стоит забывать и о том, что в этом году «черно-желтые» уже один раз обыграли «красно-белых», выкинув за борт розыгрыша Кубка Казахстана тогда еще действующего обладателя трофея.

Команды пойдут «по низам»

Правда, ранее в рамках чемпионата страны «Актобе» одержал гостевую победу над «Женисом» со счетом 1:0. Аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что и предстоящее сражение этих противников не будет особо результативным, ожидая «низовой» характер матча. При этом они практически не сомневаются, что актюбинской команде удастся отметиться хотя бы одним забитым мячом.

«Астана» (Астана) – «Кайсар» (Кызылорда). 3 августа, 20:00

«Астана» на подъеме

«Астане», как и «Актобе», надо срочно переключиться на внутреннее первенство после еврокубкового матча, прошедшего в четверг. Правда после победы над кишиневским «Зимбру» столичная команда пребывает в явно лучшем расположении.

Да и соперник у астанинцев будет попроще, чем у «красно-белых». Команде Бабаяна предстоит в родных стенах сразиться с «Кайсаром». Эксперты Olimpbet считают хозяев безоговорочными фаворитами встречи.

Статистический перевес

Астанчане имеют огромный статистический перевес над «степными волками» в истории их взаимоотношений. Из 38 проведенных матчей столичные выиграли 28, уступив лишь в трех.

Причем в последний раз кызылординцы побеждали в этом споре более десяти лет назад, в апреле 2015-го. А в гостях у «Астаны» «Кайсар» и вовсе никогда не выигрывал.

Абсолютно все расклады, включая и места в турнирной таблице КПЛ, говорят за то, что у лидера чемпионата не должно возникнуть проблем в домашней встрече с командой, занимающей десятое место.

Опять 1:1?

Однако футболистам «Астаны» обязательно надо помнить, что в этом сезоне им не удалось обыграть «Кайсар» в Кызылорде – ничья 1:1. Да и два последних визита «степных волков» на «Астана Арену» завершились с тем же самым результатом – 1:1.

Впрочем, эти факты совершенно не влияют на мнение аналитиков Olimpbet . Они полагают, что у хозяев больше шансов победить с преимуществом в три мяча, чем у гостей хотя бы просто не проиграть.