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«Не шарахаться и гнуть свою линию»: Парфенов – о шансах «Актобе», «Легии» и форе КПЛ в Европе в интервью Olimpbet

«Актобе» не просто так вернулся в еврокубки – и шансы у него есть, считает экс-тренер клуба Дмитрий Парфенов. В интервью Olimpbet он объяснил, за счет чего казахстанские команды могут взять первый раунд и почему отступать нельзя даже перед самым титулованным польским клубом.

 Дмитрий Парфенов не устает признаваться, что клубу из Актобе принадлежит частичка его души. И он верит, что навязать борьбу, даже звездному сопернику, наши футболисты в состоянии.

«Какие бы там ни были команда и имена, небольшое преимущество у казахстанских команд есть. Чемпионат страны сейчас в самом разгаре, команды провели уже достаточно игр, у них было время понять, где стоит усилиться», – подчеркивает Парфенов.

По словам тренера, главное для «красно-белых» – не тушеваться, тем более имея такую армию поддержки: «Польские команды всегда очень дисциплинированные. Здесь важно терпеливо гнуть свою линию и «не шарахаться». А особенно важно хорошо подойти к домашнему матчу – поддержка на трибунах у «Актобе» потрясающая».

Какие нюансы могут повлиять на исход матчей? Почему в двухраундовом противостоянии нельзя делать преждевременных выводов?

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
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