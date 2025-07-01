Бублик и Рыбакина идут за титулами на Уимблдоне? Расклады от Olimpbet

Первые ракетки Казахстана в мужском и женском разрядах Александр Бублик и Елена Рыбакина стартуют на Уимблдоне. Оба заряжены пройти как можно дальше – Бублик выдает шикарный отрезок сезона, а Рыбакина еще не забыла свой триумф в 2022 году.

Александр Бублик (Казахстан) – Хауме Мунар (Испания). 1 июля, 16:10 (время Астаны)

Александр Бублик находится в прекрасной форме и считается одним из претендентов на высокий результат. На Ролан Гаррос – предыдущем турнире «Большого шлема» – казахстанец впервые в карьере дошел до четвертьфинала.

На Уимблдоне, который разыгрывается на любимом для Бублика травяном покрытии, от него ожидают не худшего выступления. Эксперты Olimpbet считают, что на кортах Лондона Александр должен стартовать с победы.

Бублик разыгрался

28-летний Бублик на этой неделе занимает 31-е место в рейтинге АТР. Это не высший рейтинг в его карьере, но нужно отдать ему должное за невероятный скачок.

Еще в конце мая Александр находился всего лишь на 62-м месте. И всего за месяц подобрался к топ-30.

Дойдя до четвертьфинала Ролан Гаррос на нелюбимом грунте, казахстанец отправился в немецкий Галле играть на траве, где повторил успех 2023-го года и стал чемпионом.

Настоящую сенсацию в Германии Бублик сотворил, взяв реванш за поражение на Ролан Гаррос у первой ракетки мира Янника Синнера (3:6, 6:3, 6:4). В финале он выбил девятую ракетку мира Даниила Медведева, тоже не самого удобного соперника (6:3, 7:6 (7:4). А между ними также расправился с более рейтинговыми Кареном Хачановым и Томашем Махачем.

Отдохнув неделю после триумфа в Галле, Бублик прибыл в Лондон явно с высокими амбициями. У казахстанца прекрасная форма, что он доказал в играх против топовых соперников. На траве Александр действует очень уверенно, а его агрессивный и непредсказуемый стиль вместе с мощной подачей может разнести любого, как мы все успели убедиться.

Мунар хорош на задней линии

Мунар – ровесник Бублика, занимает 55-е место в рейтинге АТР. Про таких говорят – крепкий середнячок.

У испанца не было титулов в этом сезоне, но себе в актив он может записать победу над Даниилом Медведевым на харде, а также выигранный у Карлоса Алькараса сет на траве. Уимблдон для Хауме – уже третий турнир на этом покрытии.

Уступив Алькарасу в Лондоне (4:6, 7:6 (9:7), 5:7), испанец отправился на Майорку, где в первом же круге проиграл Габриэлю Диалло (АТР 40) – 5:7, 3:6.

Мунар хорошо играет на задней линии. Его шанс против Бублика – если казахстанец будет совершать двойные ошибки, так как имеет проблемы со второй подачей. Но шансов на это откровенно мало – последние результаты Александра говорят сами за себя.

В мужском разряде Уимблдона матчи проводятся до побед в трех сетах. По мнению аналитиков Olimpbet , скорее всего Бублик не отдаст сопернику ни одной партии.

Елена Рыбакина (Казахстан) – Элина Аванесян (Армения). 1 июля, 20:40

Сильнейшая теннисистка Казахстана последние три года хорошо выступает на Уимблдоне. В ее активе – победа в 2022-м, четвертьфинал в 2023-м и полуфинал в 2024-м. Эксперты Olimpbet отдают Рыбакиной однозначное предпочтение в ее стартовом матче.

Рыбакина будет защищать полуфинал

На двух предыдущих турнирах «Большого шлема» в этом сезоне – Australian Open и Ролан Гаррос – Елена дошла до 1/8-й финала. На Уимблдоне же нужно защищать прошлогодний полуфинал.

Пока 26-летняя Рыбакина удерживает 11-е место в рейтинге WTA. Но, конечно же, она стремится вернуться хотя бы в топ-10. Тем более, что считается одной из сильнейших теннисисток на травяном покрытии.

Перед Уимблдоном Рыбакина провела два турнира на газоне, дойдя до второго круга в Лондоне и до четвертьфинала в Берлине.

В последнем матче казахстанка уступила первой ракетке мира Арине Соболенко, и не без боя. При этом она заставила белоруску изрядно понервничать – 6:7 (6:8), 6:3, 6:7 (6:8).

У Аванесян шансов мало

22-летняя Аванесян, топ-49, считается одной из перспективных теннисисток тура, но допускает слишком длинные перерывы в карьере. Если Рыбакина отдыхала перед Уимблдоном десять дней, что даже немного слишком, то Элина пропустила весь июнь.

Последним матчем для армянской теннисистки стал первый круг Ролан Гаррос, где она уступила Ангелине Калининой (1:6, 2:6).

Аванесян имеет опыт побед над представительницами топ-10. Она вынослива и может поддерживать высокий темп. На Уимблдоне пока ее лучший результат – это второй круг в прошлом году. Но защитить этот результат ей, скорее всего, не удастся. Мало шансов, что Рыбакина потеряет концентрацию, и тогда противопоставить ее мощной подаче будет нечего.

Аналитики Olimpbet ожидают, что казахстанская теннисистка не будет затягивать матч и в нем будет сыграно менее 18-ти геймов