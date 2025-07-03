Футбол как повод для праздника: в Шымкенте Olimpbet устроили лучший матчдей чемпионата

В выходные прошел матч между «Ордабасы» и «Кайратом», который стал больше, чем просто игрой в рамках Казахстанской премьер-лиги. На несколько часов стадион имени Кажымукана Мунайтпасова объединил болельщиков всех возрастов.

На юге Казахстана футбол любят и болеют с душой, целыми семьями. Вот и в день матча с алматинским «Кайратом» шымкентцы показали всем, как надо проводить большие футбольные события.

Площадка перед городским Центральным стадионом была оформлена в стиле Дикого Запада — недаром про Шымкент давно говорят, как про казахстанский Техас.

Здесь работали десятки аттракционов, где горожане могли попробовать свои силы и выиграть призы. Самым стойким нужно было удержаться на механическом быке, не уронив шляпу. Также гости могли оседлать надувных лошадей, сыграть в гигантские асыки. Конечно же, нашлось место и для развлечений с мячом: панна-футбол, киккер, сабсоккер.

Рядом работала фотозона в стиле Дикого Запада, продавался ковбойский мерч, а за настроение отвечал диджей.

Атмосфера вечера больше напоминала семейный фестиваль, чем типичную подготовку к матчу. Некоторые гости так и говорили: «Мы словно пришли в парк, а не на стадион».

Многие задержались здесь и после финального свистка – продолжали участвовать в конкурсах, делать фото и просто отдыхать.

Сюрпризом вечера стал розыгрыш ценных призов. Двое самых удачливых болельщиков унесли домой современный смарт‑телевизор и фирменную футболку «Ордабасы» с возможностью получить автографы игроков команды на ближайшей тренировке.

Праздник футбола в Шымкенте прошел при поддержке Olimpbet – давнего партнера клуба и крупнейшего инвестора в спортивную индустрию страны.

«Для города такое мероприятие, которое устроил наш партнер – значительный шаг вперед. Это не просто матч, это событие, где интересно всем нашим болельщикам вне зависимости от возраста. Оно укрепляет связь между клубом и горожанами. И мы чувствуем эту вовлеченность и отдачу», – сказал представитель ФК «Ордабасы» Берик Есболов.

Olimpbet регулярно участвует в организации подобных мероприятий в рамках КПЛ, объединяя спортивные события и развлекательную программу. Такой формат становится все более привычным для матчей Премьер-лиги и показывает, как бизнес может участвовать в жизни болельщиков — не только через поддержку спортсменов, но и через создание новых форматов досуга для казахстанцев.