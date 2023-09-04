Жуман Жумабеков назвал трех лучших бойцов легчайшего веса в Казахстане

Казахстанский боец Жуман Жумабеков, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграм, назвал трех лучших бойцов легчайшего веса (61 кг) в стране.

«Арлан» назвал экс-чемпиона ONE Кайрата Ахметова, бойца UFC Сергея Морозова и чемпиона Alash Pride Рауана Бекболата.

«Новый Забит» из Казахстана Магомед Кабардиев получил признание от Масвидаля и уверенно идет к UFC. На пути два чемпиона

Усик связан с Казахстаном: боксировал за Костанай, выигрывал Кубок Президента РК, а к боям готовился со спарринг-партнером из Тараза

Шавкат Рахмонов бросил вызов Майклу Пейджу