Жуман Жумабеков назвал трех лучших бойцов легчайшего веса в Казахстане

Теги UFC MMA ONE Championship Sports.ru - Казахстан Сергей Морозов Жуман Жумабеков Кайрат Ахметов Alash Pride Спорт Казахстана

Казахстанский боец Жуман Жумабеков, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграм, назвал трех лучших бойцов легчайшего веса (61 кг) в стране.

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