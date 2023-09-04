Жуман Жумабеков назвал трех лучших бойцов легчайшего веса в Казахстане
Казахстанский боец Жуман Жумабеков, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграм, назвал трех лучших бойцов легчайшего веса (61 кг) в стране.
«Арлан» назвал экс-чемпиона ONE Кайрата Ахметова, бойца UFC Сергея Морозова и чемпиона Alash Pride Рауана Бекболата.
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