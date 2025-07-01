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«Реал» – «Ювентус»: бетторы BETCITY назвали фаворита матча 1/8 финала КЧМ

В ночь на 2 июля в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира встретятся «Реал» и «Ювентус». Игра начнется в 00:00 по времени Астаны.

«Ювентус» вышел в плей-офф со второго места в группе G. Туринцы стартовали на КЧМ с крупных побед над «Аль-Аином» (5:0) и «Видадом» (4:1), но в последнем туре были разгромлены «Манчестер Сити» (2:5).

«Реал» занял первое место в группе Н. В дебютном матче под руководством Хаби Алонсо мадридцы сыграли вничью с «Аль-Хилалем» (1:1), а затем обыграли «Пачуку» (3:1) и «Зальцбург» (3:0).

Все ключевые игроки «Ювентуса» готовы выйти на поле. У мадридцев по-прежнему много травмированных, но есть и позитивные новости – ожидается возвращение Киллиана Мбаппе, пропустившего групповой этап из-за проблем со здоровьем.

Аналитики BETCITY считают фаворитом матча «Реал». На выход испанской команды в четвертьфинал предлагают кэф 1.35, на проход итальянцев дают 3.40.

На победу мадридцев в основное время предлагают кэф 1.72, на успех «Ювентуса» дают 4.00, ничья идет за 5.30.

Эксперты уверены, что встреча будет результативной. На тотал больше 2.5 мячей можно поставить за 1.68, на тотал меньше 2.5 предлагают 2.27. Вероятность обмена голами оценивается в 1.65, на «Обе забьют: нет» дают 2.24.

Игроки BETCITY отдают предпочтение «Реалу». 80% от всех ставок на исход пришлось на победу «Ман Сити», 13% ушло на «Ювентус», 7% – на ничью.

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Опубликовал: r.strukov@sports.ru
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