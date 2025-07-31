Казахстанские клубы продолжают биться в квалификации Лиги конференций. В Olimpbet проанализировали шансы команд на выход в следующий раунд

Ждем новых неожиданностей от «Актобе» и «Астаны»?

«Спарта» (Чехия) – «Актобе» (Казахстан). 31 июля, 23:00 (время Астаны).

Первый матч – 1:2

В домашней игре обладатель Кубка Казахстана сотворил сенсацию, победив самую именитую команду Чехии со счетом 2:1. Гости провели в Актобе не лучший поединок, напоминает Olimpbet Arena . Часто отдавали инициативу хозяевам и могли проиграть всухую, если бы не весьма спорный пенальти в их пользу в самой концовке встречи.

Тем не менее эксперты букмекера считают «Спарту» безоговорочным фаворитом, оценивая ее шансы на выход в следующую стадию в три с лишним раза выше.

Согласно статистике первого матча, игра в Актобе была почти равной. Ни одна из сторон не имела подавляющего преимущества: удары в створ (3-4), угловые (7-9), владение мячом (44% - 56%). По фолам и вовсе было зафиксировано абсолютное равенство (16-16).

Но на своем поле «спартанцы», конечно же, станут действовать более агрессивно. Поэтому можно предположить, что чехи завладеют инициативой и территорией.

Еще один примечательный факт: к ответной встрече обе команды целенаправленно готовились в недельном цикле. Но если чемпионат Чехии еще не стартовал, то актюбинцы договорились с жезказганским «Улытау» о переносе матча КПЛ на сентябрь. Так что преимущества в свежести не будет ни у одной из сторон.

Впрочем, аналитики Olimpbet сильно сомневаются, что отложенная игра хоть как-то поможет «Актобе» в Праге. Они полагают, что «Спарта» забьет как минимум дважды, при этом практически не верят хотя бы в один гол в исполнении «красно-белых».

«Зимбру» (Молдова) – «Астана» (Казахстан). 31 июля, 22:00

Первый матч – 1:1

Неожиданностью завершился и матч с участием другой казахстанской команды, но со знаком минус. «Астана» считалась фаворитом в домашней встрече с «Зимбру», однако на своем поле добилась лишь ничейного исхода.

Эксперты Olimpbet по-прежнему верят, что у астанчан больше шансов выйти в следующий этап – примерно в два раза выше, чем у клуба из Кишинева. Почему?

У команды Григория Бабаяна впечатляющая гостевая статистика . 4 победы в 5 последних матчах на выезде: над «Улытау», «Елимаем», «Актобе» и «Жетысу». В каждом из этих поединков «Астана» сохраняла свои ворота в неприкосновенности.

Кстати, и во время матча на «Астана Арене» семикратные чемпионы Казахстана имели серьезный перевес: по попаданиям в створ ворот (7-3), по угловым (7-2). Мячом хозяева первой встречи тоже владели прилично больше – 58% времени против 42%.

Как и «Актобе», «Астана» на минувших выходных не играла в КПЛ. Свою встречу 18-го тура с «Атырау» столичная команда провела еще 30 апреля, добившись уверенной победы со счетом 2:0.

Аналитики Olimpbet считают, что и в Кишиневе коллектив Григория Бабаяна почти наверняка забьет, а также сохранит свои ворота в неприкосновенности. Сам же матч на арене «Зимбру» ожидается «низовым».