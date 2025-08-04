Чего ждать от наших команд в Еврокубках? Оценка от 1xBet

Еврокубковая осень уже ждёт алматинский «Кайрат», который продолжает выступление в Лиге конференций. Алматинцы прошли финский «КуПС» и всё ещё в игре за групповой этап престижного турнира. В следующем раунде «Кайрату» предстоит встретиться с серьёзным соперником — словацким «Слованом», который регулярно выходит в групповой этап еврокубков. По оценке компании 1XBET, шансы казахстанского клуба оцениваются как высокие, однако на матч в Алматы аналитики отдают предпочтение именно гостям.

Столичная «Астана» также продолжает свой путь в еврокубках. В предыдущем раунде команда уверенно прошла молдавский «Зимбру» и теперь готовится к поединку с «Лозанной» из Швейцарии. Таким образом, Казахстан в квалификации Лиги конференций представлен двумя командами — «Кайратом» и «Астаной», ведь «Актобе» крупно уступил пражской «Спарте» и выбыл из турнира. 1XBET считает «Астану» скрытым фаворитом матча.

Каковы перспективы «Кайрата» и «Астаны»?

«Кайрату» достался крайне неудобный оппонент. «Слован» — шестикратный чемпион Словакии, играющий в атакующем стиле и часто побеждающий с крупным счётом. В обороне у алматинцев не всё безупречно, однако у команды есть свой козырь — глубокий состав. Матч 10 августа был перенесен из-за концерта на Центральном стадионе, что дало «Кайрату» дополнительное время на восстановление. Ожидается, что в ближайшей игре с «Улытау» на поле выйдут футболисты, на которых не делают ставку в еврокубках. У «Слована», в отличие от соперника, график плотнее — им предстоит сыграть четыре матча за тот же период.

Прогноз аналитиков 1XBET: «Кайрат» проведёт домашнюю встречу аккуратно, стараясь избегать ошибок. Вероятен сценарий с упором на редкие контратаки и попыткой «засушить» игру. Ничья представляется наиболее вероятным результатом .

У «Астаны» жребий оказался более благосклонным. Швейцарская «Лозанна» не входит в число грандов своей страны, и проходить такого соперника — вполне решаемая задача. «Астана» лидирует в КПЛ, но плотность в верхней части таблицы не позволяет расслабляться. При этом календарь у столичной команды непростой: матч с агрессивным «Кайсаром», выезд в Швейцарию, затем встреча с «Тоболом» в Костанае и ответный матч с «Лозанной». Уже в игре с кызылординцами придётся грамотно распределять силы.

Прогноз аналитиков 1XBET: минимальная победа «Астаны». Ни одна из команд, по мнению экспертов, не сможет добиться разгрома в первом поединке. Слабая реализация моментов у «Астаны» и оборонительная тактика «Лозанны» могут привести к минимальному счёту — 1:0 в пользу казахстанского клуба.