Жалгас Жумагулов о перспективах Багдата Жубаныша: «Он давно готов к большим лигам»

Бывший боец UFC из Казахстана Жалгас Жумагулов оценил профессиональные навыки своего одноклубника — 27-летнего Багдата Жубаныша, единственного в трёхкратного чемпиона мира по ММА среди любителей:

«Багдат давно готов к большим лигам. Уровень у него хороший — и он растёт с каждым боем. Есть ONE FC. Есть ещё незаконченное дело с Казбеком Сагыном. Багдат — разносторонний. На меня похож (улыбается)».

9 сентября Жубаныш проведёт поединок в Alash Pride. Соперник пока неизвестен.

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