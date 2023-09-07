Хамзин проведет бой с экс-соперником Али Кабдуллы

Этнический казах из России Ильяс Хамзин проведет бой против бразильца Ричарда Годоя на турнире лиги RCC, который состоится 23 сентября в Екатеринбурге.

Ильяс идет после поражения. Годоя также свой последний бой проиграл в лиге ONE казахстанцу Али Кабдулла технически нокаутом.

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