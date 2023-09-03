Легенда UFC отказался от боя с Рахмоновым

38-летний американец Пол Фелдер (17-6) признался, что не хочет драться с казахстанским бойцом Шавкатом Рахмоновым (17-0).

Некий фанат: «Скажу за всех: мы хотим увидеть бой Шавката Рахмонова и Пола Фелдера».

Пол Фелдер: «Нет, спасибо!»

Шавкат Рахмонов за время своей карьеры в UFC одержал пять побед и не потерпел ни одного поражения. В своем крайнем бою спортсмен удушающим приемом в третьем раунде одолел Джеффа Нила (15-5).

Пол Фелдер не выступал с 2020 года, последние поединки проиграл раздельным решением Дэну Хукеру (23-12) и Рафаэлу Дос Аньосу (32-15).

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