Легенда UFC отказался от боя с Рахмоновым

Теги UFC MMA Пол Фелдер Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

38-летний американец Пол Фелдер (17-6) признался, что не хочет драться с казахстанским бойцом Шавкатом Рахмоновым (17-0).

Некий фанат: «Скажу за всех: мы хотим увидеть бой Шавката Рахмонова и Пола Фелдера».

Пол Фелдер: «Нет, спасибо!»

Шавкат Рахмонов за время своей карьеры в UFC одержал пять побед и не потерпел ни одного поражения. В своем крайнем бою спортсмен удушающим приемом в третьем раунде одолел Джеффа Нила (15-5).

Пол Фелдер не выступал с 2020 года, последние поединки проиграл раздельным решением Дэну Хукеру (23-12) и Рафаэлу Дос Аньосу (32-15).

«Новый Забит» из Казахстана Магомед Кабардиев получил признание от Масвидаля и уверенно идет к UFC. На пути два чемпиона

Усик связан с Казахстаном: боксировал за Костанай, выигрывал Кубок Президента РК, а к боям готовился со спарринг-партнером из Тараза

Шавкат Рахмонов бросил вызов Майклу Пейджу

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий