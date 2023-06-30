Тренер DAR Team Разыев о феномене Рахмонова: «У него нет понятия проигрывать, пока не выиграет – не отпустит»

Тренер DAR Team Азиз Разыев рассказал о феномене Шавката Рахмонова:

«Шавкат – спортивный феномен, он был бы успешен в любом виде спорта, в нем сильно развит дух конкуренции, иногда приходится повышать голос, чтобы его остановить, он пока не выиграет – не отпустит. У него нет понятия проигрывать, он об этом не думает

Президент UFC про бой Рахмонов – Гастелум: «Самый тяжелый тест в карьере Шавката»

Первый одновременный чемпион двух лиг ММА – Даурен Ермеков. Переборол Шамилова, подарил свой пояс одноклубнику и вызвал Шлеменко на бой

Бенеил Дариуш про Дамира Исмагулова: «Дамир – великий боец»