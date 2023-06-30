Тренер DAR Team Разыев о феномене Рахмонова: «У него нет понятия проигрывать, пока не выиграет – не отпустит»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Тренер DAR Team Азиз Разыев рассказал о феномене Шавката Рахмонова:

«Шавкат – спортивный феномен, он был бы успешен в любом виде спорта, в нем сильно развит дух конкуренции, иногда приходится повышать голос, чтобы его остановить, он пока не выиграет – не отпустит. У него нет понятия проигрывать, он об этом не думает

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