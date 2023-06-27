Бенеил Дариуш про Дамира Исмагулова: «Дамир – великий боец»

Топовый боец легкого дивизиона UFC Бенеил Дариуш рассказал про свое отношение к казаху Дамиру Исмагулову:

«Дамир Исмагулов — великий боец. Я считаю, что он многому научился в своем последнем бою — и вернется намного сильнее. Проигрыш — это конец, если остановишься. Настоящая победа — это преодоление поражения»

Исмагулов свой следующий бой проведет в ночь с 1 на 2 июля.

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