Участник ОИ по вольной борьбе о борьбе Рахмонова: «В Осетии были приятно удивлены его уровнем»

Теги UFC MMA Эдуард Базров Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Участник Олимпийских игр по вольной борьбе, а ныне тренер Шавката Рахмонова Эдуар Базров рассказал о борьбе казахстанского бойца UFC:

«В Осетии были приятно удивлены тем, как он чувствует борьбу, его понимание. Тренеры подходили, спрашивали о его навыках. Он борется на хорошем уровне, думаю, что в определенных моментах он борется на уровне мастера спорта. Он проявляет высокий IQ в борьбе»

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