Тренер Шавката Рахмонова Базров о бое с Гастелумом: «Этот бой станет хорошей ступенькой к главной цели – поясу»

Тренер Шавката Рахмонова Эдуард Базров поделился своим мнением о бое Шавката с Келвином Гастелумом:

«Многие знаю Келвина, он сильный боец с характером, с очень сильной ударкой. На него будем готовиться под его атакующий стиль, он любит порубиться. Для нас это хороший бой, хороший вызов потягаться с соперником с большим опытом. Самое главное, что есть бои, есть к чему готовиться. Надеюсь, что этот бой станет хорошей ступенькой к нашей главной цели – поясу»

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