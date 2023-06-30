Азиз Разыев о бое Рахмонов – Гастелум: «Келвин станет отличной проверкой для Шавката»

Тренер Шавката Рахмонова Азиз Разыев поделился мнением об анонсе поединка Шавката с Келвином Гастелумом:

АР: «В Топ-5 сейчас для Шавката нет соперников, все заняты. Свободен только Бернс, но Гилберт и сам и тренеры озвучили, что с Шавкатом возможен бой только за титул, так как они одноклубники в Америке. Шавкату нельзя было простаивать, а Гастелум – медийный боец с большой аудиторией. Он станет отличной проверкой для Шавката. Главное, чтобы он сделал вес, а дальше Шавкат, дай Аллах справится»

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