Азиз Разыев о бое Рахмонов – Гастелум: «Келвин станет отличной проверкой для Шавката»

Теги UFC MMA Келвин Гастелум Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Тренер Шавката Рахмонова Азиз Разыев поделился мнением об анонсе поединка Шавката с Келвином Гастелумом:

АР: «В Топ-5 сейчас для Шавката нет соперников, все заняты. Свободен только Бернс, но Гилберт и сам и тренеры озвучили, что с Шавкатом возможен бой только за титул, так как они одноклубники в Америке. Шавкату нельзя было простаивать, а Гастелум – медийный боец с большой аудиторией. Он станет отличной проверкой для Шавката. Главное, чтобы он сделал вес, а дальше Шавкат, дай Аллах справится»

Президент UFC про бой Рахмонов – Гастелум: «Самый тяжелый тест в карьере Шавката»

Первый одновременный чемпион двух лиг ММА – Даурен Ермеков. Переборол Шамилова, подарил свой пояс одноклубнику и вызвал Шлеменко на бой

Бенеил Дариуш про Дамира Исмагулова: «Дамир – великий боец»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий