Президент UFC про бой Рахмонов – Гастелум: «Самый тяжелый тест в карьере Шавката»

Президент UFC Дана Уайт, анонсирую бой Рахмонов – Гастелум поделился мнением о поединке:

«Какой крутой бой! У Рахмонова 17-0 и 100 процентов финишей. Он встретится с Гастелумом — одним из самых устрашающих и опасных бойцов за всю историю UFC. Келвин возвращается в полусредний вес. Это будет самый тяжелый тест в карьере Шавката!»

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