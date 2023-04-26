Министр спорта о невыплате глухому дзюдоисту призовых: «Громкая победа чемпиона ассоциируется с разбирательством»

Министр культуры и спорта Казахстана Асхат Оралов прокомментировал ситуацию с чемпионом Сурдлимпийских игр в Бразилии дзюдоистом Еркебуланом Канафиным.

«Встретился с дзюдоистом Еркебуланом Канафиным. К сожалению, из-за недопонимания громкая победа нашего чемпиона ассоциируется с последовавшим за ней разбирательством.

Было полезно встретиться со спортсменом и представителями Национального сурдлимпийского комитета, обсудить все с глазу на глаз. Беседа была продуктивной. Я решил создать рабочую группу по этому вопросу во избежание повторения таких ситуаций», – сказал министр.

В прошлом году казахстанский дзюдоист Еркебулан Канафин завоевал золото на Сурдлимпиаде – аналоге Игр для слабослышащих людей. Однако спортсмену отказались выплачивать вознаграждение (250 тысяч долларов) из-за того, что Канафин не являлся членом национальной сурдлимпийской сборной по дзюдо и не проходил сборов в национальной команде.

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