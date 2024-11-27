«Барыс» проведет матч против принципиального соперника. Аналитику этого матча провел Olimpbet

«Сибирь» (Новосибирск) – «Барыс» (Астана). 27 ноября, 17:30 (время Астаны)

Астанинский «Барыс», немного подтянув игру после так называемой революции, начал борьбу за место в плей-офф Восточной конференции КХЛ. Одним из его основных конкурентов в этом вопросе является как раз «Сибирь». Однако, по мнению экспертов Olimpbet , в ближайшей их встрече шансы на победу выше у хозяев площадки.

Клуб из Новосибирска идет на Западе девятым, а от зоны плей-офф, которую замыкает «Авангард», его отделяет всего одно очко. «Снеговики», с одной стороны, ждут осечки конкурента. Но с другой – нужно и самим не проигрывать, а это уже другая история.

Еще недавно команда шла на серии поражений из пяти матчей. Затем прервала ее гостевой победой над «Сочи» (4:2), но в последней игре снова уступила – на этот раз в Магнитогорске «Металлургу» (1:3).

Новая домашняя серия для «Сибири» должна начаться с победы над «Барысом», иначе уже в ближайшее время может произойти еще больший откат назад. При этом снизу подпирает «Лада», у которой тоже 25 очков, и тот же астанинский клуб, у которого лишь на четыре балла меньше.

Сейчас подопечные Вадима Епанчинцева находятся в кризисе. Еще в начале сезона «Сибирь» возглавляла Восточную конференцию, а теперь пропустила вперед даже «Авангард». Команда испытывает серьезные проблемы с реализацией бросков, при этом пропускает гораздо больше.

Последний матч «Барыса» ознаменовался аншлагом на домашней арене и празднованием 25-летия клуба. В домашней серии команда набрала три из шести возможных очков, что уже неплохо. И всерьез заставила говорить о себе как о претенденте на место в плей-офф.

Да, дружине Галыма Мамбеталиева все еще не хватает стабильности, из-за чего она может обыграть «Магнитку» (2:1), а затем всухую уступить «Амуру» (0:3). В последней игре астанчане на своем льду при полных трибунах вели 2:0 против «Авангарда», но позволили сопернику совершить камбэк и победить в овертайме (2:3ОТ).

Отдельно стоит отметить игру вратаря Никиту Бояркина, который доставляет соперникам казахстанского коллектива серьезные проблемы, отражая 93,4 процента бросков.

«Сибирь» и «Барыс» уже встречались в этом сезоне. В конце октября в Новосибирске победу одержали гости (3:1). Аналитики Olimpbet склоняются к тому, что на этот раз матч завершится с таким же счетом, но в пользу хозяев льда.

«Северсталь» (Череповец) – «Лада» (Тольятти). 27 ноября, 21:30

Две команды, спонсором которых является Olimpbet, выступают в разных конференциях и решают разные задачи. И, вероятней всего, по мнению самого популярного букмекера Казахстана, победу в этой встрече одержат хозяева площадки.

Еще недавно «Северсталь» прервала четырехматчевую серию поражений, обыграла «Адмирал» и «Ак Барс» и, казалось бы, начала выбираться из кризиса. Но в последней игре череповчане не смогли забросить ни одной шайбы, уступив «Салавату Юлаеву» (0:2). Команда идет седьмой на Западе, и очки ей очень нужны, чтобы закрепиться в зоне плей-офф. Так как от восьмого места отделяет всего одно очко, а от девятого – пять.

«Лада» уже прошла тот путь, который светит «Северстали» в плохой перспективе. Еще недавно она входила в восьмерку на Востоке, но уже откатилась на десятую строчку, пропустив вперед «Авангард» и «Сибирь». При этом снизу подпирает «Барыс», который, наоборот, набирает ход.

Тольяттинский клуб не знает побед уже три недели, а серия поражений составляет шесть матчей. Но нельзя сказать, что хоккеисты клуба совсем сдались и утратили настрой. Например, в последней встрече они уступили в гостях «Сочи» с разницей лишь в одну шайбу (2:3). А перед этим проиграли дома «Салавату Юлаеву» по буллитам (1:2Б).

«Лада» входит в топ-3 Лиги по наименьшему числу заброшенных шайб. Поэтому аналитики Olimpbet самым вероятным видят исход, при котором «Северсталь» выиграет с разницей в три гола и больше.

Источник: Olimpbet Arena