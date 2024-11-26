Битва на «Альянц Арене»: матч «Баварии» против ПСЖ – в аналитике Olimpbet

«Бавария» (Германия) – ПСЖ (Франция). 27 ноября, 01:00 (время Астаны)

Эти клубы не входят в число наиболее вероятных претендентов на триумф в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Однако их очный матч, безусловно, стоит считать главным событием первого игрового дня пятого тура главного еврокубка.

В противостоянии «Баварии» и «Пари Сен-Жермен» эксперты Olimpbet отдают предпочтение мюнхенцам, причем они считают хозяев безоговорочными фаворитами.

В текущем сезоне баварцы не потерпели ни одного поражения на своем поле. Но родные стены – лишь один из козырей немецкого гранда. «Красная машина» едет без сбоев, выиграв пять матчей подряд. В национальном первенстве команда под управлением Венсана Компани уже создала себе приличный задел перед конкурентами, поэтому может позволить себе больше думать о Лиге чемпионов.

А там у суперклуба из Мюнхена дела идут пока не совсем так, как хотелось бы ему и его болельщикам. Шесть очков в четырех турах и лишь 17 место в турнирной таблице общего этапа.

Правда, у ПСЖ ситуация еще хуже: четыре набранных балла из 12 возможных и позиция за пределами еврокубковой весны.

В последнее время «Бавария» и «Сен-Жермен» довольно часто встречаются друг с другом. Предстоящая дуэль станет уже шестой за четыре с небольшим года. Из пяти предыдущих представитель Германии победил в четырех, уступив лишь в одной.

Однако это единственное поражение было для мюнхенцев домашним, поэтому им ни в коем случае нельзя выходить на поле «Альянц Арены» с ощущением, что три очка у них уже в кармане.

Соперники не могут похвастаться тем, что к очному сражению подходят в оптимальных составах. Но существенная разница между ними заключается в том, что кадровые проблемы парижан смотрятся намного более серьезными. Особенно ощутимой может стать потеря сразу трех ведущих защитников: Лукаса Эрнандеса, Преснела Кимпембе и Нуну Мендеша.

В сложившейся ситуации неудивительно, что согласно ожиданиям аналитиков Olimpbet , «Бавария» забьет, причем не менее двух голов.

«Интер» (Италия) – «РБ Лейпциг» (Германия). 27 ноября, 01:00

Клуб из Милана входит в группу тех команд, которые отстают от лидирующего «Ливерпуля» всего на два очка. А вот команда из Лейпцига пока проваливает лигочемпионскую кампанию: ноль очков в четырех турах и место в подвале таблицы.

Эксперты Olimpbet полагают, что, вероятнее всего, в их ближайшем матче продлятся обе серии: успешная для итальянцев и неудачная для немцев.

«Быки» заметно «просели» по результатам и в Бундеслиге. В трех предыдущих матчах они потерпели два поражения при одном ничейном исходе.

«Нерадзурри» же, напротив, набрали отменный ход в Серии А. Коллектив Симоне Индзаги не проигрывает в итальянском первенстве более двух месяцев.

По всем раскладам «Интер» – безоговорочный фаворит. Кроме, пожалуй, статистики – там нет перевеса ни у одной из сторон, ведь это будет первая очная встреча в истории взаимоотношений этих противников. И, по мнению аналитиков Olimpbet , их дебютная битва порадует зрителей результативным футболом. Матч в Милане ожидается «верховым».

Источник: Olimpbet Arena