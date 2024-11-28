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Матч «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» на большом экране в Алматы

1 декабря фанаты АПЛ собираются в Алматы. Прямая трансляция, хорошая компания и призы для самых активных болельщиков.

Что ждет гостей?

- конкурсы и викторины,

- ведущий развлекательной программы и профессиональные спортивные комментаторы,

- удобные места и меню по выгодным ценам,

- розыгрыш призов, включая PlayStation 5.

Двери бара Tribune открываются в 19:00. И до полуночи вечер будет наполнен запоминающимися сюрпризами и приятными эмоциями.

Просмотр матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» стартует в 21:00.

Как попасть на мероприятие?

Вход на мероприятие свободный. Но требуется регистрация, ее можно пройти на входе. 21+.  

Адрес: ул. Байзакова, 280, БЦ Almaty Towers, спортклуб Footlab, бар Tribune.

Не пропустите незабываемый вечер в стиле АПЛ! 

Опубликовано: Тимофей Голубев
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