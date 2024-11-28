Матч «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» на большом экране в Алматы
1 декабря фанаты АПЛ собираются в Алматы. Прямая трансляция, хорошая компания и призы для самых активных болельщиков.
Что ждет гостей?
- конкурсы и викторины,
- ведущий развлекательной программы и профессиональные спортивные комментаторы,
- удобные места и меню по выгодным ценам,
- розыгрыш призов, включая PlayStation 5.
Двери бара Tribune открываются в 19:00. И до полуночи вечер будет наполнен запоминающимися сюрпризами и приятными эмоциями.
Просмотр матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» стартует в 21:00.
Как попасть на мероприятие?
Вход на мероприятие свободный. Но требуется регистрация, ее можно пройти на входе. 21+.
Адрес: ул. Байзакова, 280, БЦ Almaty Towers, спортклуб Footlab, бар Tribune.
Не пропустите незабываемый вечер в стиле АПЛ!
Опубликовано: Тимофей Голубев
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