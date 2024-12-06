Акция «1xPunch» от 1XBET под UFC 310

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Учитывается только первая ставка на бой. Если ставка одинарная и она проиграет – вы получите бонус, соответствующий проценту (согласно градации) от первоначальной ставки. Если ваша первая ставка на этот бой выиграет, бонус в таком случае не зачислиться. Максимальная сумма возврата 50 000 тенге.

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