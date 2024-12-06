Акция «1xPunch» от 1XBET под UFC 310
Компания 1XBET предлагает поддержать своего фаворита и получить до 50 000 тенге и кешбек до 30% в случае проигрыша.
Чтобы участвовать в акции «1x Punch», необходимо зарегистрироваться на сайте компании и сделать одинарную ставку на маркет «П1 Х П2» на сумму от 5 000 тенге на бой, представленный на сайте 1XBET или в приложении.
Учитывается только первая ставка на бой. Если ставка одинарная и она проиграет – вы получите бонус, соответствующий проценту (согласно градации) от первоначальной ставки. Если ваша первая ставка на этот бой выиграет, бонус в таком случае не зачислиться. Максимальная сумма возврата 50 000 тенге.
Делайте ставки на бой и болейте за своих фаворитов вместе с главным спонсором спортивных эмоций 1XBET!
Опубликовано: Тимофей Голубев
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