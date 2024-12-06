Реклама
0

Акция «1xPunch» от 1XBET под UFC 310

Компания 1XBET предлагает поддержать своего фаворита и получить до 50 000 тенге и кешбек до 30% в случае проигрыша.

Чтобы участвовать в акции «1x Punch», необходимо зарегистрироваться на сайте компании и сделать одинарную ставку на маркет «П1 Х П2» на сумму от 5 000 тенге на бой, представленный на сайте 1XBET или в приложении.

Учитывается только первая ставка на бой. Если ставка одинарная и она проиграет – вы получите бонус, соответствующий проценту (согласно градации) от первоначальной ставки. Если ваша первая ставка на этот бой выиграет, бонус в таком случае не зачислиться. Максимальная сумма возврата 50 000 тенге.

Делайте ставки на бой и болейте за своих фаворитов вместе с главным спонсором спортивных эмоций 1XBET!

Опубликовано: Тимофей Голубев
Рекомендуем
Читайте новости спорта Казахстана в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Казахстан из-за паводков перенес проведение Игр будущего с 2025-го на 2026 год
226 апреля, 20:55
Шавкат Рахмонов о дебюте Алмахана в UFC: «Показал казахский характер, сильный пацан»
4 марта, 17:33
Морозов о поражении Алмахана в бою с Нурмагомедовым: «Теперь Бекзату нужно сделать выводы»
14 марта, 14:16
Махмуд Сабырхан о победе в отборе на Олимпиаду: «Соперник оказался непростым»
4 марта, 14:07
Жумагулов о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Уровни у соперников были разные»
4 марта, 13:33
Гаджиев: «Алмахан прыгнул выше головы, навязав Умару Нурмагомедову бой»
4 марта, 09:53
Исмагулов о бое с Вартаняном: «Я должен обуздать свой страх»
3 марта, 13:25
Жумагулов о бое Максум – Джонсон: «Угловые в команде Азата несли полный бред»
3 марта, 09:51
Алджамейн Стерлинг о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Умар хорошенько его поджарил»
3 марта, 09:37
Умар Нурмагомедов: «Думал, что финиширую этого парня, но он слишком силен»
3 марта, 09:29
Ко всем новостям
Последние новости
Начало тура в Серии А! Аналитика Olimpbet на матчи «Аталанта» – «Милан» и «Интер» – «Парма»
сегодня, 14:34Реклама
Где смотреть трансляцию UFC 310 в Казахстане?
сегодня, 10:05Реклама
Знаковое противостояние в АПЛ и матч «Реала» в Ла Лиге. Прогноз на матчи от Olimpbet
4 декабря, 12:20Реклама
Прогноз от астрологов на выходные в шоу «Расклад» от 1XBET
29 ноября, 12:24Реклама
Матч «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» на большом экране в Алматы
28 ноября, 09:39Реклама
Лидер сезона против действующего обладателя титула! Аналитика Olimpbet на матч между «Ливерпулем» и «Реалом»
27 ноября, 15:32Реклама
«Барыс» проведет матч против принципиального соперника. Аналитику этого матча провел Olimpbet
27 ноября, 11:49Реклама
Битва на «Альянц Арене»: матч «Баварии» против ПСЖ – в аналитике Olimpbet
26 ноября, 14:53Реклама
Превью матчей «Локомотива» и «Трактора» в КХЛ от Olimpbet
26 ноября, 12:05Реклама
Адильхан Танжариков: «Знаю, почему меня не вызывают в сборную»
25 ноября, 08:45Реклама