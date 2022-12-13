Минспорта Казахстана отказывается выплачивать вознаграждение глухому дзюдоисту: чиновники подозревают инвалида в обмане
На кону четверть миллиона долларов.
В мае казахстанский дзюдоист Еркебулан Канафин завоевал золото на Сурдлимпиаде – аналоге Игр для слабослышащих людей. Однако сразу возник скандал: спортсмену отказались выплачивать причитающееся вознаграждение (250 тысяч долларов) из-за отсутствия у Канафина инвалидности по слуху.
Национальный сурдлимпийский комитет встал на защиту спортсмена и заявил, что Международный комитет спорта глухих подтвердил награду спортсмена.
В Комитете по делам спорта и физической культуры, напротив, не признают достижения атлета.
«Еркебулан Канафин, завоевавший 1-е место на Сурдлимпиаде, не является участником официальных соревнований среди спортсменов с нарушением слуха, членом национальной сборной Республики Казахстан, инвалидом по слуху и не зачислен в спортивные организации для лиц с ограниченными физическими возможностями», – заявили чиновники.
Высказался даже министр культуры и спорта Даурен Абаев:
«Он не являлся членом национальной сурдлимпийской сборной по дзюдо. Он не проходил в рамках сборной ни учебно-тренировочных сборов, ни углубленного медицинского осмотра, ни допинг-контроля в национальном антидопинговом центре».
Золотой медалист отметил, что продолжит защищать свои честь и достоинство.
«Я прошел трудный путь для завоевания олимпийской медали, но не представлял, что самое тяжелое испытание ждет меня после победы. Министерство по непонятным мне причинам распространило недостоверную информацию обо мне, моем здоровье, а также о моей победе на Играх глухих», – сказал спортсмен.
Интересно, что изначально на соревнованиях в Бразилию должен был отправиться чемпион Казахстана Айдос Тугельбаев, однако в последний момент его отстранили.
Родители отстраненного спортсмена считают, что победивший Еркебулан Канафин не является инвалидом по слуху.
«Национальный Сурдлимпийский комитет – Шакуова привезла на игры дзюдоиста Канафина, не являющегося членом команды, не заявленного спорткомитетом Минспорта РК, не прошедшего отборочные турниры внутри страны, установленные правовыми актами минспорта РК, за счет каких-то собственных средств. Поставив перед фактом представителей спорткомитета РК и тренерский состав, своим единоличным решением заменила ранее заявленного Тугельбаева Айдоса, который прошел все стадии отбора, это турниры внутри страны, Азия, Чемпионат Мира», — сообщают родители.
«Канафин, дважды не пройдя аудиограмму, на третий раз как-то путем манипуляций прошел, при помощи Шакуовой. Представители Спорткомитета РК выпустили ситуацию из-под контроля, так как не владеют жестовой речью. Международный спорткомитет глухих возглавляется глухими. У Айдоса Тугельбаева есть фото с монитора компьютеров, где у Канафина красная (отрицательная) аудиограмма дважды», — рассказывают родные отстраненного спортсмена.
Ситуация непростая: вариант, при котором Канафина могли отправить на соревнования в корыстных целях, отметать не стоит.
Однако в суде Астаны было вынесено решение по разбирательству: суд признал незаконным решение об отказе в выплате Канафину денежного поощрения за золотую медаль прошедших Игр.
У Министерства есть возможность обжаловать результат. Однако будут ли чиновники и дальше портить имидж, или предъявят действительные доказательства отсутствия инвалидности у спортсмена?
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