Минспорта Казахстана отказывается выплачивать вознаграждение глухому дзюдоисту: чиновники подозревают инвалида в обмане

На кону четверть миллиона долларов.

В мае казахстанский дзюдоист Еркебулан Канафин завоевал золото на Сурдлимпиаде – аналоге Игр для слабослышащих людей. Однако сразу возник скандал: спортсмену отказались выплачивать причитающееся вознаграждение (250 тысяч долларов) из-за отсутствия у Канафина инвалидности по слуху.

Национальный сурдлимпийский комитет встал на защиту спортсмена и заявил, что Международный комитет спорта глухих подтвердил награду спортсмена.

В Комитете по делам спорта и физической культуры, напротив, не признают достижения атлета.

«Еркебулан Канафин, завоевавший 1-е место на Сурдлимпиаде, не является участником официальных соревнований среди спортсменов с нарушением слуха, членом национальной сборной Республики Казахстан, инвалидом по слуху и не зачислен в спортивные организации для лиц с ограниченными физическими возможностями», – заявили чиновники.

Высказался даже министр культуры и спорта Даурен Абаев:

«Он не являлся членом национальной сурдлимпийской сборной по дзюдо. Он не проходил в рамках сборной ни учебно-тренировочных сборов, ни углубленного медицинского осмотра, ни допинг-контроля в национальном антидопинговом центре».

Золотой медалист отметил, что продолжит защищать свои честь и достоинство.

«Я прошел трудный путь для завоевания олимпийской медали, но не представлял, что самое тяжелое испытание ждет меня после победы. Министерство по непонятным мне причинам распространило недостоверную информацию обо мне, моем здоровье, а также о моей победе на Играх глухих», – сказал спортсмен.

Интересно, что изначально на соревнованиях в Бразилию должен был отправиться чемпион Казахстана Айдос Тугельбаев, однако в последний момент его отстранили.

Родители отстраненного спортсмена считают, что победивший Еркебулан Канафин не является инвалидом по слуху.

«Национальный Сурдлимпийский комитет – Шакуова привезла на игры дзюдоиста Канафина, не являющегося членом команды, не заявленного спорткомитетом Минспорта РК, не прошедшего отборочные турниры внутри страны, установленные правовыми актами минспорта РК, за счет каких-то собственных средств. Поставив перед фактом представителей спорткомитета РК и тренерский состав, своим единоличным решением заменила ранее заявленного Тугельбаева Айдоса, который прошел все стадии отбора, это турниры внутри страны, Азия, Чемпионат Мира», — сообщают родители.

«Канафин, дважды не пройдя аудиограмму, на третий раз как-то путем манипуляций прошел, при помощи Шакуовой. Представители Спорткомитета РК выпустили ситуацию из-под контроля, так как не владеют жестовой речью. Международный спорткомитет глухих возглавляется глухими. У Айдоса Тугельбаева есть фото с монитора компьютеров, где у Канафина красная (отрицательная) аудиограмма дважды», — рассказывают родные отстраненного спортсмена.

Ситуация непростая: вариант, при котором Канафина могли отправить на соревнования в корыстных целях, отметать не стоит.

Однако в суде Астаны было вынесено решение по разбирательству: суд признал незаконным решение об отказе в выплате Канафину денежного поощрения за золотую медаль прошедших Игр.

У Министерства есть возможность обжаловать результат. Однако будут ли чиновники и дальше портить имидж, или предъявят действительные доказательства отсутствия инвалидности у спортсмена?

Фото: Sputnik / Владислав Воднев; inform.kz