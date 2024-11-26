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Превью матчей «Локомотива» и «Трактора» в КХЛ от Olimpbet

«Динамо» (Москва) – «Локомотив» (Ярославль). 26 ноября, 21:30 (время Астаны)

«Локомотив», сильнейшая команда Континентальной хоккейной лиги, еще ни разу в сезоне не проигрывал два матча подряд. В игре с московским «Динамо» ярославский клуб может установить личный антирекорд, так как, по мнению экспертов Olimpbet, шансы на победу у обеих команд примерно равны.

Оба соперника являются лидером Западной конференции. «Локомотив» идет первым, набрав в 31 матче 52 очка – это лучший показатель Лиги. «Динамо», чьим спонсором является Olimpbet, располагается на третьей строчке. Пока отставание составляет 13 очков, но у москвичей имеется еще две игры в запасе. А идущий вторым «Спартак» опережает лишь на четыре балла.

«Сине-белые» идут на серии из пяти побед. Команда Алексея Кудашова вернулась из Минска, где в основное время вырвала победу у местного «Динамо» со счетом 4:3, проигрывая по ходу встречи 0:3 и сделав мощный камбэк.

Первую и победную шайбу москвичей в этой встрече забросил нападающий Никита Гусев, который первым из всех хоккеистов Лиги в этом сезоне преодолел барьер в 30 очков. «Динамо» слабо начало сезон, но за три месяца смогло подтянуть игру во всех компонентах. К тому же, в составе нет ни одного травмированного хоккеиста.

«Локомотив» прибыл в Москву не в лучшем расположении духа. Лидер чемпионата очень редко проигрывает, но сделал это в последнем матче с нижегородским «Торпедо» (0:3). Причем поражение состоялось на своем льду, всухую, еще и впервые в сезоне в основное время. Ярославский клуб и так мало забивает, но сейчас эта проблема стоит настолько остро, что о ней заговорил на пресс-конференциях главный тренер Игорь Никитин.

В конце октября эти соперники встречались в Ярославле. Тогда «Локомотив» вырвал победу по буллитам (4:3Б). Причем хоккеисты «Динамо» сумели отыграться с 0:2 и даже выйти вперед. Хозяевам удалось сравнять счет лишь за 18 секунд до окончания основного времени.

Сейчас же москвичи играют в обороне еще более сконцентрировано. Аналитики Olimpbet считают, что в этом матче будет заброшено не более пяти шайб.

«Динамо» (Минск) – «Трактор» (Челябинск). 26 ноября, 21:30 (время Астаны)

Минское «Динамо» проводит неудачную домашнюю серию, проиграв на своем льду два матча. По мнению экспертов Olimpbet, вероятней всего, что «Трактор» тоже нанесет белорусскому клубу поражение.

В состав минчан, наконец, вернулся основной вратарь, на которого они не могли рассчитывать с середины сентября. Хотя, похоже, Андрею Карееву нужно время, чтобы набрать форму. Выйдя на лед спустя два месяца отсутствия, он не спас команду от поражения от «Автомобилиста».

«Динамо» вело по ходу встречи, но провалило третий период, позволив сопернику сравнять и потом забить в овертайме (3:2ОТ). Перед этим «зубры» проиграли московскому «Динамо» (3:4). Очевидно, что подопечным Дмитрия Квартального не хватает физики на вторую половину встречи, где они откровенно проседают.

«Трактор» прибыл в Минск в статусе лидера Восточной конференции, который он удерживает продолжительное время. Но. В последнем матче челябинцы тоже уступили, неожиданно крупно проиграв дома «Куньлуню». Команда переживает небольшой спад, чередуя победы над такими соперниками, как ЦСКА, с поражениями, как от «драконов».

Минское «Динамо» и «Трактор» в этом сезоне еще не встречались. Но очевидно, что у гостей форма гораздо лучше, а игра на всех линиях более сбалансированная. Аналитики Olimpbet полагают, что в матче вероятнее всего победа челябинского клуба в основное время.

Источник: Olimpbet Arena

Опубликовано: Тимофей Голубев
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