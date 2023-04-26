Азат Максум дебютирует в UFC поединком с экс-соперником Жумагулова

15 июля недавно подписанный в UFC Азат Максум(16-0) дебютирует в организации против опытного Тайсона Нэма🇺🇸(21-13-1).

Нэму уже 39 лет, в UFC идет с рекордом 3-4. Последний свой бой американец проиграл сабмишеном Бруно Сильва.

Нэм уже имеет опыт боев с казахстанцами. В 2018 в рамках Fight Nights Global он проиграл решением Жалгасу Жумагулову.

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