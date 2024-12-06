Где смотреть трансляцию UFC 310 в Казахстане?

Турнир UFC 310, который состоится 7 декабря 2024 года в Лас-Вегасе, обещает захватывающие поединки с участием лучших бойцов мира.

Главные бои вечера:

Шавкат Рахмонов (18-0) против Иана Мачадо Гарри (15-0) – поединок двух непобежденных бойцов в полусреднем весе.

Александре Пантожа (28-5) против Кая Асакауры (21-4) – бой за титул чемпиона в наилегчайшем весе.

Сирил Ган (12-2) против Александра Волкова (38-10) – противостояние тяжеловесов мирового уровня.

Посмотреть трансляцию UFC 310 в Казахстане можно на Кинопоиске . Кинопоиск – онлайн-платформа с возможностью просмотра турнира. Подписчикам Яндекс Плюса на территории Казахстана стал доступен раздел «Спорт», в котором можно будет посмотреть трансляцию UFC 310.

Время начала трансляции :

Прелимы: начало в 04:00 (время Астаны).

Основной кард: начало в 06:00 (время Астаны).

Не пропустите вечер захватывающих боев и ярких эмоций!