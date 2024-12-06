Реклама
0

Где смотреть трансляцию UFC 310 в Казахстане?

Где смотреть трансляцию UFC 310 в Казахстане?

Турнир UFC 310, который состоится 7 декабря 2024 года в Лас-Вегасе, обещает захватывающие поединки с участием лучших бойцов мира.

Главные бои вечера:

  • Шавкат Рахмонов (18-0) против Иана Мачадо Гарри (15-0) – поединок двух непобежденных бойцов в полусреднем весе.

  • Александре Пантожа (28-5) против Кая Асакауры (21-4) – бой за титул чемпиона в наилегчайшем весе.

  • Сирил Ган (12-2) против Александра Волкова (38-10) – противостояние тяжеловесов мирового уровня.

Посмотреть трансляцию UFC 310 в Казахстане можно на Кинопоиске. Кинопоиск – онлайн-платформа с возможностью просмотра турнира. Подписчикам Яндекс Плюса на территории Казахстана стал доступен раздел «Спорт», в котором можно будет посмотреть трансляцию UFC 310.

Время начала трансляции:

Прелимы: начало в 04:00 (время Астаны).

Основной кард: начало в 06:00 (время Астаны).

Не пропустите вечер захватывающих боев и ярких эмоций!

Опубликовано: Тимофей Голубев
Рекомендуем
Читайте новости спорта Казахстана в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Казахстан из-за паводков перенес проведение Игр будущего с 2025-го на 2026 год
226 апреля, 20:55
Шавкат Рахмонов о дебюте Алмахана в UFC: «Показал казахский характер, сильный пацан»
4 марта, 17:33
Морозов о поражении Алмахана в бою с Нурмагомедовым: «Теперь Бекзату нужно сделать выводы»
14 марта, 14:16
Махмуд Сабырхан о победе в отборе на Олимпиаду: «Соперник оказался непростым»
4 марта, 14:07
Жумагулов о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Уровни у соперников были разные»
4 марта, 13:33
Гаджиев: «Алмахан прыгнул выше головы, навязав Умару Нурмагомедову бой»
4 марта, 09:53
Исмагулов о бое с Вартаняном: «Я должен обуздать свой страх»
3 марта, 13:25
Жумагулов о бое Максум – Джонсон: «Угловые в команде Азата несли полный бред»
3 марта, 09:51
Алджамейн Стерлинг о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Умар хорошенько его поджарил»
3 марта, 09:37
Умар Нурмагомедов: «Думал, что финиширую этого парня, но он слишком силен»
3 марта, 09:29
Ко всем новостям
Последние новости
Знаковое противостояние в АПЛ и матч «Реала» в Ла Лиге. Прогноз на матчи от Olimpbet
4 декабря, 12:20Реклама
Прогноз от астрологов на выходные в шоу «Расклад» от 1XBET
29 ноября, 12:24Реклама
Матч «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» на большом экране в Алматы
28 ноября, 09:39Реклама
Лидер сезона против действующего обладателя титула! Аналитика Olimpbet на матч между «Ливерпулем» и «Реалом»
27 ноября, 15:32Реклама
«Барыс» проведет матч против принципиального соперника. Аналитику этого матча провел Olimpbet
27 ноября, 11:49Реклама
Битва на «Альянц Арене»: матч «Баварии» против ПСЖ – в аналитике Olimpbet
26 ноября, 14:53Реклама
Превью матчей «Локомотива» и «Трактора» в КХЛ от Olimpbet
26 ноября, 12:05Реклама
Адильхан Танжариков: «Знаю, почему меня не вызывают в сборную»
25 ноября, 08:45Реклама
Магические прогнозы. Шоу «Расклад» от 1XBET продолжает гадать на спорт
22 ноября, 11:59Реклама
Кубок Лиги. «Астана» и «Женис» разыграют трофей в копилку столицы
21 ноября, 15:31Реклама