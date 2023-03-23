«Подошел Джошуа и сказал: удачи, у тебя все получится». Боксерша Балауса Муздиман о сборах в США, конфликтах в сборной Казахстана и спорном судействе

Чемпионка мира по боксу среди юниоров из Казахстана Балауса Муздиман провела в профессиональном боксе два боя и одержала две победы. Следующий поединок спортсменка проведет 20 мая на вечере бокса в Таразе.

В интервью Sports.ru Казахстан Муздиман рассказала о том, почему выбрала бокс, несправедливом судействе в Казахстане и планах на карьеру в профи.

О отношении родителей к боксу и драках в школе

- Как вы пришли к боксу? Ведь бокс обычно считают мужским видом спорта.

– Я пришла на бокс около 10 лет назад. Играла с пацанами во дворе – мои соседи и друзья были исключительно парнями. Они начали ходить на тренировки по боксу, и я записалась. Папа поначалу был против, но я его уговорила.

- А что мама сказала?

– Мама и бабушка по сей день против. Переживают, мои бои не смотрят. Всегда звонят потом и спрашивает, хорошо ли все у меня.

- А в детстве приходилось драться со сверстниками?

– В детстве очень много дралась. Была атаманкой в школе (улыбается). Дралась с мальчиками: хотела доказать, что главная. Даже родители парней жаловались потом.

- Были случаи, когда после боя приходилось возвращаться с синяком? Люди оборачиваются?

– Когда я выступала на турнире в Германии, у меня была гематома на левом глазу. Я приехала так домой, мама очень сильно плакала. Я помню, недели три наверное ходила с этим синяком. Люди очень странно на меня смотрели (улыбается).

– Чем занимаетесь в свободное от бокса время. Хобби?

– Я очень люблю ходить в горы. А в свободное время шопинг, хожу по магазинам. Сериалы не залетают сейчас.

- Ваш распорядок дня.

– Вне сборов утром встаю, завтракаю, тренируюсь. После этого свободный график: обедаю, с друзьями уехать. Могу сорваться в горы уехать. Вечерам могу в киношку сходить. Я не могу дома сидеть: нужно куда-то девать энергию.

В Казахстане несправедливый отбор в сборную, судьи не отдают победу, потому что «заранее знают, кто должен выиграть»

- Ваши цели в карьере?

– У нас с моим менеджером цель – стать абсолютной чемпионкой в своем весе и собрать все пояса.

- Вы чемпион мира среди юниоров. А почему не получилось стать чемпионом во взрослых соревнованиях?

– Помимо проигрышей, у меня были случаи, из-за которых я не смогла полноценно реализоваться, например, несправедливо забирали бой.

Из-за этого я и пробую себя в профи. Например, в прошлом году на чемпионат Азии должна была ехать я, так как я второй номер сборной – первый номер отдыхал. Но поставили девчонку в весе ниже.

- А вы действительно считаете, что вы сильнее той спортсменки?

– Да.

- Много знаете людей в системе, которые незаслуженно остаются за бортом крупных соревнований?

– Каждый год такое. В прошлом году – я. В 2020-м году на Олимпиаду должна была попасть Назым Кызайбай в 51-кг. В 57-кг должна была поехать одна девушка, но вместо нее повезли третий номер. Хватает таких случаев, где кого-то незаслуженно оставляют без соревнований, может быть, с тренерами не договариваются. Даже наличие чемпионства не гарантирует участие на крупных соревнованиях.

- Что нужно сделать, чтобы такого не было?

– Нужно менять наши стереотипы, систему в сборной. Каждый заслуживает хорошее место под солнцем при должной подготовке. Если ты едешь на соревнование, ты должны быть на голову лучше всех. Бывает, когда дерешься и бой равный, судьи не отдают победу, потому что заранее знают, кто должен выиграть. Нужно менять управление свыше.

- Расскажите о конкретных случаях несправедливого судейства?

– В этом году на чемпионате Казахстана я стала третьей. Но я выиграла бой. Я и мой тренер не стали умалчивать, что нас засудили. После этого случая меня попросили написать заявление по собственному и пришлось уйти со сборной. Я вчистую выиграла, все удары попадали.

- По конфликту Назым Казыбай и Ангелины Лукас, кто прав?

– Этот инцидент произошел у нас на сборах. Думаю, на видео все видно, кто и что делал. Мы решили этот конфликт. Как начальство приехало, все посмотрели видео и сказали тренируйтесь, мы все сами решим. Но Ангелину тогда убрали со сборной.

Тренировалась с братом Мейвезера, а на спарринге поддержал сам Энтони Джошуа

- В США вы тренировались в зале, где занимаются Мейвезер, Кроуфорд, Джошуа. Как вы очутились в Америке? С кем из звезд общались напрямую?

– В 2017-м мой тренер повез на сборы в США. Это было очень круто. Каждый день мы узнавали что-то новое. Сумасшедшие нагрузки: они сделают все, чтобы достичь результатов. В Казахстане трудно найти спарринг-партнеров, а в США их много, они меняются, и получаешь больше опыта. На тренировках нам держал лапы брат Мейвезера: он очень просто все показывал и я почувствовала эффективность тренировок.

У них крутая методика. Потом тренировки были с Кроуфордом. Он такой худой, маленький: в жизни бы не подумала (улыбается) . Он профессионал до мельчайших деталей: начиная от капы до мази – все с собой таскает.

Когда я спарринговалась с одной девченкой, ко мне подошел Джошуа и сказал – «Желаю удачи, у тебя все получится».

- Есть кумиры из боксерской среды?

– Нравится Аманда Серрано, как она дерется. Последний бой с Кэти Тейлор крутой. Из боксеров моим кумиром был Бекзат Саттарханов. Я по сей день смотрю его бои. И вдохновляюсь тем, как он двигается. Хоть и молодой такой.

- А из ныне выступающих казахстанских боксеров?

– Нравится стиль бокса у Махмуда Сабырханова. Он чувствительный, как кошка двигается (улыбается) . Из девушек – Алуа Балкибекова, Назым Кызайбай, Дарига Шакимова – они мои коллеги и подруги, и я ими восхищаюсь.

- Головкин?

– Смотрю его бои, но не сильно фанатею.

- Тяжело ли в психологическом плане наносить увечья другому человеку, хоть и не намеренно?

– Это бокс – мы его выбрали и любим. Мы друг-друга на ринге не жалеем, и понимаем, что должны настраиваться и выходить, чтобы бить другого человека. Соперник тоже будет бить тебя.

- Вы часто посещаете разные страны во время соревнований. Какое самое колоритное место, а где не понравилась?

– Мне сильно понравилось в Лас-Вегасе. Думаю, что мы с менеджером в этом году туда поедем в лагерь. Планируем летом поехать и подготовиться. Там люди вообще не спят. Очень вежливые. Куда бы ты не зашел – свободно двигаешься. У нас придешь в сандалиях в кафе – на тебя странно посмотрят. Там в этом плане люди лояльны, нет никакого дела никому, как ты одеваешься.

Не понравилось в Таиланде. Там грязно, еда невкусная. И они как-то грубовато разговаривают – мне это не зашло.

- Как настрой на следующий бой?

– Боевой. Мы готовимся. Сейчас делаю ОФП, позже технико-тактическая подготовка. Дальше – спарринги. Думаю, будет очень зрелищный и и хороший вечер бокса.

- Какое у вас прозвище в боксерской среде?

– Меня всегда зовут по нику в инстаграме – Музди. Не все знают, что меня зовут Балауса, но как Музди меня больше узнают.

Футбол в Казахстане мало кто смотрит, главный спорт – бокс

- На ваш взгляд, какой спорт в Казахстане самый популярный?

– Бокс. Потом MMA, и, мне кажется, борьба.

- Футбол?

– Честно – не смотрю. И знаю многих, кто казахстанский футбол не смотрит.

– Согласны с комментариями Куата Хамитова в отношении выделяемых на футбол в Казахстане финансов? Как вы считаете, зарплата футболистов в Казахстане справедлива? Или есть обида, что они часто зарабатывают больше тех же боксеров?

– Футбол – это самая популярная в мире игра. Это высокооплачиваемый вид спорта, и то, что в Казахстане у футболистов высокие доходы – это заслуженно. Чем популярнее вид спорта, тем выше зарплата, это логично. А если не хватает денег Куату Хамитову, то это его проблемы (смеется).

- Смотрите MMA? За каким бойцом следите?

– Я первый раз UFC посмотрела, когда дралась Нуньес с Рондой Роузи. Это было вау. Еще смотрела бой по телевизору Шевченко – Нуньес.

Сейчас у нас есть топовый боец – Шавкат Рахмонов. Его сестренка, Сора – моя хорошая подруга. Сейчас Асу Алмабаев подписал контракт, и я очень рада за него. Не так давно ходила в OCTAGON: там дралась моя подруга Аян Турсын.

- Смогли бы попробовать себя в ММА?

– Мне не особо нравится.

- Самая мощная организация MMA в Казахстане?

– Octagon и Naiza вне конкуренции.

- Что нужно любительскому боксу в Казахстане, чтобы вернуть былую популярность?

– В этом году ЧМ в Узбекистане. Если выиграют всех узбекистанцев, тогда будет круто.

- Какая школа бокса сильнее? Казахстан или Узбекистан?

– Казахстанский бокс – это самый сильный бокс. Мы мировая боксерская держава. Но да, в последнее время результаты у парней немного ухудшилась.

- Баходир Джалолов сказал, что узбекский бокс сильнее.

– Я с ним не согласна (улыбается). Думаю, на ЧМ будет фурор. Наши пацаны все готовы, проходят сборы. Мырзагали Айтжанов так их настроит, то что они всех порвут.

- У вас есть парень? Удается совмещать спорт и личную жизнь?

– У меня нет молодого человека (улыбается). На счет совмещать – одно другому не мешает. Когда есть поддержка – это очень хорошо.

Сейчас, да и тогда, у меня карьера на первом месте. Когда придет время, семья будет, и будет отличная завершенная карьера.

Фото: instagram.com/muzdi_______/