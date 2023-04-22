Шавкату Рахмонову предложили бой с бывшим чемпионом UFC

Теги Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (17-0) должен выйти в октагон против нигерийца Камару Усмана (20-3), считает автор youtube-канала The Weasle.

— Поскольку Гилберт Бернс будет драться с Белалом Мухаммадом, это означает, что у Шавката остался только один вариант из топ-5 прямо сейчас — это Камару Усман. И в этом поединке определенно есть смысл. Усман после двух поражений и уже потихоньку стареет, поэтому сейчас самое время устроить этот бой в плане бизнеса, — рассуждает автор канала.

Напомним, Камару Усман ранее был чемпионом UFC в полусреднем весе. В двух последних боях за титул он проиграл англичанину Леону Эдвардсу (21-3). 

Рахмонов в марте досрочно победил Джеффа Нила на UFC 285 в Лас-Вегасе.

«Не разделяю понятия, что должна быть одна родина». Боец UFC Алексеева – о детстве в Казахстане, Роналду и планах на титульный бой

Боец UFC Агапова осталась без машины в США: казахстанка попросила деньги на ремонт у подписчиков

Шавкат Рахмонов: «Мои дети знают русский язык, хотя отдали их в казахский детский сад»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DD KZ
Тяжелый будет бой, 50//50
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий