Шавкату Рахмонову предложили бой с бывшим чемпионом UFC
Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (17-0) должен выйти в октагон против нигерийца Камару Усмана (20-3), считает автор youtube-канала The Weasle.
— Поскольку Гилберт Бернс будет драться с Белалом Мухаммадом, это означает, что у Шавката остался только один вариант из топ-5 прямо сейчас — это Камару Усман. И в этом поединке определенно есть смысл. Усман после двух поражений и уже потихоньку стареет, поэтому сейчас самое время устроить этот бой в плане бизнеса, — рассуждает автор канала.
Напомним, Камару Усман ранее был чемпионом UFC в полусреднем весе. В двух последних боях за титул он проиграл англичанину Леону Эдвардсу (21-3).
Рахмонов в марте досрочно победил Джеффа Нила на UFC 285 в Лас-Вегасе.
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