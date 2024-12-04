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Знаковое противостояние в АПЛ и матч «Реала» в Ла Лиге. Прогноз на матчи от Olimpbet

АПЛ. «Арсенал» «Манчестер Юнайтед». 5 декабря, 01:15 (время Астаны)

К центральному сражению 14-го тура Премьер-лиги его участники подходят в отличном настроении. При этом эксперты Olimpbet склоняются к тому, что у «канониров» намного больше шансов развить свой успех, чем у «красных дьяволов».

На минувших выходных оба клуба синхронно добились уверенных побед в чемпионате Англии. «Арсенал» в лондонском дерби разгромил «Вест Хэм» (5:2), что позволило «оружейникам» стать главными преследователями убежавшего в отрыв «Ливерпуля». «Манчестер Юнайтед» забил четыре безответных мяча в ворота «Эвертона», и это первый крупный выигрыш манкунианцев при новом главном тренере Рубене Амориме.

Вера аналитиков в столичную команду не удивляет. «Канониры» выиграли у «дьяволов» все три предыдущих матча, а на своем поле «Арсенал» не проигрывал МЮ ровно семь лет, со 2 декабря 2017-го, когда «Юнайтед» возглавлял еще Жозе Моуринью.

Понятно, что манкунианцы переживают эмоциональный всплеск после смены рулевого. Однако «Арсенал» – далеко не «Эвертон», и здесь одной только психологии для победы будет явно недостаточно. А играть в футбол лондонцы умеют точно не хуже, чем манкунианцы.

Перед визитом в столицу «Манчестер Юнайтед» понес еще и существенные кадровые потери. В матче с «ирисками» защитник Лисандро Мартинес и хавбек Кобби Майну заработали по пятому «горчичнику» с начала сезона, поэтому против «оружейников» оба они сыграть не смогут.

К слову, если в плане результата хозяева выглядят абсолютными фаворитами, то что касается желтых карточек, то здесь эксперты Olimpbet отдают предпочтение уже гостям из Манчестера.

Ла Лига. «Атлетик» «Реал Мадрид». 5 декабря, 01:00

«Галактикос» набрали отличный ход. Одержав три победы кряду, коллектив Карло Анчелотти до одного балла сократил отставания от лидирующей «Барселоны». А по потерянным очкам «Реал» и вовсе уже на первом месте. Аналитики Olimpbet полагают, что у «сливочных» есть отличные шансы для того, чтобы продлить удачную серию.

Но ближайший соперник у «сливочных» очень серьезный. Клуб из Бильбао и сам уже на протяжении шести туров не знает поражений. К тому же не стоит забывать, что битва «Атлетика» и «Реала» – это ведь самое настоящее «эль-класико», а в предыдущем подобном сражении, против «Барсы», столичная команда потерпела сокрушительное поражение со счетом 0:4.

Правда, взаимоотношения с басками у мадридцев складываются намного более успешно, нежели с каталонцами. «Реал» не проигрывает «Атлетику» в рамках Примеры почти десять лет, с марта 2015-го.

Несомненно, «галактикос» выглядят фаворитами. Однако безупречными «сливочных» не назовешь – на прошлой неделе «Реал» по всем статьям уступил в Лиге чемпионов «Ливерпулю». Плюс ко всему, Анчелотти уже, наверное, забыл, когда ему удавалось выставить на игру оптимальный состав. К давно травмированным Алабе с Карвахалем добавились Камавинга, Милитао и Винисиус – они также не смогут принять участие в матче с «Атлетиком» из-за повреждений.

Тем не менее аналитики Olimpbet практически не сомневаются в том, что гости не просто не проиграют в Бильбао, но и непременно забьют.

Опубликовано: Тимофей Голубев
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