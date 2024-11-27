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Лидер сезона против действующего обладателя титула! Аналитика Olimpbet на матч между «Ливерпулем» и «Реалом»

«Ливерпуль» (Англия) – «Реал Мадрид» (Испания). 28 ноября, 01:00 (время Астаны)

Пожалуй, центральная битва всего общего этапа! Рекордсмен по числу побед в Лиге чемпионов и действующий обладатель трофея едет в гости к лидеру нового розыгрыша главного еврокубка и одному из главных фаворитов ЛЧ-2024/25. И в предстоящем споре эксперты Olimpbet отдают внушительное предпочтение принимающей стороне.

«Ливерпуль» демонстрирует феноменальные результаты в этом сезоне. Команда под управлением Арне Слота идет с отрывом первой в АПЛ, а в Лиге чемпионов выиграла четыре матча из четырех – подобным результатом больше не может похвастаться никто. При этом «скаузеры» имеют превосходную разницу забитых и пропущенных мячей – 10:1!

У «Реала» показатели не столь блестящие. В национальном первенстве «королевский клуб» пока второй. А в таблице ЛЧ и вовсе делит места с 17 по 23. В его активе 6 очков – ровно вполовину меньше, чем у мерсисайдцев.

И если чужие ворота «сливочные» поражают почти столь же часто, как и «красные» (девять голов), то с охраной собственных рубежей у мадридцев дела обстоят намного хуже. «Галактикос» пропустили семь раз в четырех матчах – это даже больше, чем не набравший ни одного очка «Штурм».

В общем, «Ливерпулю» в его нынешнем виде не страшен никакой соперник, «Реал» – в том числе. При этом англичанам лучше не заглядывать в статистику. Согласно ей «скаузеры» проиграли «сливочным» семь из восьми предыдущих дуэлей при одном ничейном исходе.

Впрочем, история противостояния имеет лишь косвенное отношение к реальности. А она такова, что прямо сейчас «Ливерпуль» – явный фаворит в споре с «Реалом».

И аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что хозяева, вероятней всего, забьют не менее двух мячей. Сам же матч на «Энфилде» будет «верховым».

«Астон Вилла» (Англия) – «Ювентус» (Италия). 28 ноября, 01:00

Параллельно с битвой в Ливерпуле на Туманном Альбионе будет проходить еще одно интереснейшее сражение. В Бирмингеме «Астон Вилла» примет «Ювентус». В этой встрече эксперты не видят явного фаворита, хотя и отдают некоторое предпочтение хозяевам.

Обладая довольно скромными ресурсами, «вилланы» уже второй сезон по-хорошему удивляют. Бирмингемцы и в АПЛ выступают уверенно, и в Лиге чемпионов смотрятся более чем достойно. После четырех туров они уступают лидеру всего три балла. «Астон Вилла» – это, прежде всего, тренерская команда, от и до выполняющая установки Унаи Эмери. Этим она и сильна.

От «старой синьоры» ее болельщики ожидали, конечно, большего, чем промежуточная шестая позиция в Серии А и 11-е место в таблице Лиги чемпионов. Однако наставнику туринцев Тьяго Мотте, принявшему «Юве» минувшим летом, пока удалось только наладить игру в обороне. Да и то – лишь во внутреннем первенстве, в ЛЧ «бьянконери» пропускают пока в каждом матче.

Во многом это объясняется тем, что травмированы сразу два основных защитника итальянского клуба – Бремер и Мурильо, которые не смогут сыграть и в Бирмингеме.

Аналитики Olimpbet практически не сомневаются, что хотя бы один гол влетит в ворота «Ювентуса» и от «Астон Виллы». При этом наиболее вероятными авторами забитым мячей считаются нападающие обеих команд – туринец Душан Влахович и бирмингемец Олли Уоткинс.

Источник: Olimpbet Arena

Опубликовано: Тимофей Голубев
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