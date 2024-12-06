Начало тура в Серии А! Аналитика Olimpbet на матчи «Аталанта» – «Милан» и «Интер» – «Парма»

«Аталанта» – «Милан». 7 декабря, 00:45 (время Астаны).

Очередной тур итальянского первенства стартует в пятницу. В этот день будут сыграны два матча, в одном из которых «Аталанта» примет «Милан». По его итогам в таблице Серии А может смениться лидер, и эксперты Olimpbet сходятся во мнении, что клубу из Бергамо по силам обыграть «россонери», чтобы выйти на первое место.

Прямо сейчас в активе команды Джан Пьеро Гасперини самая продолжительная победная серия в чемпионате. «Аталанта» выиграла восемь матчей подряд, а в случае девятого успеха она минимум на двое суток обойдет лидирующий «Наполи», который свой матч 15-го тура против «Лацио» проведет только в воскресенье.

«Милан» же пока весьма нестабилен, чередуя яркие матчи с невыразительными и даже откровенно провальными. «Красно-черные» занимают в таблице лишь седьмую строчку, уступая своему ближайшему сопернику девять очков. Правда, коллектив Паулу Фонсеки имеет в запасе одну игру – против «Болоньи», которая должна была состояться еще в конце октября, но была перенесена на неопределенный срок по причине наводнения на севере страны.

Но даже притом, что миланцы провели на матч меньше, их отставание от «Аталанты» выглядит очень серьезным. И аналитики Olimpbet полагают, что после их очной встречи в Бергамо разрыв увеличится, а хозяева забьют в ворота гостей не менее двух голов.

В пользу бергамасков говорит и статистика последнего времени. В минувшем сезоне «Аталанта» ни разу не уступила «Милану», сыграв вничью и победив в чемпионате, а также выбив «россонери» из Кубка Италии.

«Интер» – «Парма». 6 декабря, 22:30.

Открывает же тур матч с участием другой миланской команды – «Интера», который в родных стенах примет располагающуюся в середине таблице «Парму». В этом противостоянии эксперты Olimpbet отдают существенное предпочтение действующему чемпиону Серии А.

На прошлых выходных «нерадзурри» не доиграли встречу с «Фиорентиной», которая была остановлена уже на 17-й минуте из-за того, что прямо на поле потерял сознание футболист «фиалок» Эдоардо Бове.

К счастью, жизни 22-летнего полузащитника уже ничто не угрожает. Однако обе команды лишились возможности набрать очки, чтобы вплотную подобраться к лидеру. Но теперь «черно-синие» имеют прекрасный шанс хотя бы на время сократить отставание от «Наполи» и догнать «Аталанту».

В рамках первенства страны эти противники не выясняли отношения почти четыре года – по той простой причине, что «крестоносцы» все это время выступали в Серии В. Однако в январе прошлого года «Интер» встречался с «Пармой» в четвертьфинале Кубка Италии и сумел добиться волевой победы (2:1) лишь незадолго до окончания второй дополнительной 15-минутки.

Но еще более удивителен тот факт, что «нерадзурри» не могут на своем поле обыграть «крестоносцев» в основное время уже более десяти лет, с апреля 2013 года (пять ничейных результатов и одно поражение)!

Однако на этот раз аналитики Olimpbet практически не сомневаются в благоприятном исходе матча для хозяев и даже склоняются к тому, что «Интер» победит «Парму» с перевесом в два мяча.