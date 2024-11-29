Прогноз от астрологов на выходные в шоу «Расклад» от 1XBET
Прогноз от астрологов на выходные в шоу «Расклад» от 1XBET
Шоу «Расклад» продолжает готовить людей к насыщенным выходным. Сегодня под ножницы аналитиков попали интереснейшие матчи Серии А, Бундеслиги и даже НБА. Получится ли тарологине Дарье угадать исходы поединков, а эксперту Асылу доказать правильность своего выбора? Увидеть происходящее можно уже на Youtube-канале шоу «Расклад».
Опубликовано: Тимофей Голубев
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