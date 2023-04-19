Чемпионка мира по версии IBA проведет бой в Таразе

Теги WBC IBO Софья Очигава бокс Sports.ru - Казахстан Фируза Шарипова Спорт Казахстана

Чемпионка мира по версии IBA Софья Очигава выступит на турнире в Таразе 20 мая, имя ее соперницы пока не называется.

В главном поединке вечера бокса на «Тараз-Арене» выступит чемпионка мира в трех весовых категориях Фируза Шарипова из Казахстана. Она оспорит пояс WBC Silver с танзанийкой Рут Чисейл.

«Не разделяю понятия, что должна быть одна родина». Боец UFC Алексеева – о детстве в Казахстане, Роналду и планах на титульный бой

Следующим соперником Рахмонова может стать Гилберт Бернс

Царукян о бое Чимаев – Рахмонов: «У Хамзата намного лучше борьба»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий