Чемпионка мира по версии IBA проведет бой в Таразе

Чемпионка мира по версии IBA Софья Очигава выступит на турнире в Таразе 20 мая, имя ее соперницы пока не называется.

В главном поединке вечера бокса на «Тараз-Арене» выступит чемпионка мира в трех весовых категориях Фируза Шарипова из Казахстана. Она оспорит пояс WBC Silver с танзанийкой Рут Чисейл.

«Не разделяю понятия, что должна быть одна родина». Боец UFC Алексеева – о детстве в Казахстане, Роналду и планах на титульный бой

Следующим соперником Рахмонова может стать Гилберт Бернс

Царукян о бое Чимаев – Рахмонов: «У Хамзата намного лучше борьба»