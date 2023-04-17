Казахстанец Даукенов проведет бой за титул WBC

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Казахстанский боксер Даулет Даукенов (11-2, 5 КО) проведет свой следующий поединок 21 апреля в Оломоуце (Чехия).

Его соперником станет никарагуанец Робин Самора (19-19, 9 КО),  на кону будет стоять титул чемпиона WBC CISBB (чемпиона СНГ, славянских и балтийских стран) в первом полусреднем весе.

Свой предыдущий бой казахстанец провел также в Чехии — 18 февраля в Пльзени он встретился с Серхио Гонсалесом (10-33-5, 7 КО) из Никарагуа и одержал победу нокаутом в третьем раунде.

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