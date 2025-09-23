0

Розыгрыш билетов на матч «Кайрат» – «Реал Мадрид»!

Это будет легендарное событие на Центральном стадионе, которое уже привлекло внимание миллионов болельщиков по всему Казахстану. Флагман отечественного футбола — ФК «Кайрат» — принимает самый титулованный клуб современности, сам мадридский «Реал»! Центральный стадион будет кипеть от эмоций, скандируя названия любимых команд. Но, увы, билетов на это шоу катастрофически мало. Как же попасть на футбольный праздник, который войдёт в историю?

Генеральный партнёр «Кайрата» — компания 1XBET — приготовила настоящий подарок для своих клиентов и запускает масштабный розыгрыш билетов!

1XBET разыгрывает 12 билетов на матч «Кайрат» – «Реал Мадрид»!
Переходи в Instagram, находи закреплённый пост с розыгрышем и выполняй простые условия: подписка + комментарий. Всё! И именно у тебя есть шанс стать счастливым обладателем одной из трёх пар билетов на главный матч осени.

Но и это ещё не всё!
Для пользователей Telegram также приготовлены 6 билетов на игру «Кайрат» – «Реал». Подпишись на Telegram-бот, подтверди участие ставкой ровно в 5 555 тенге с коэффициентом от 1,5 в честь 5 лет партнерства клуба с 1XBET — и жди свою удачу! Победители будут объявлены прямо в боте.

Результаты этого невероятного розыгрыша станут известны уже 29 сентября.

Кроме того, 1XBET приготовил уникальный подарок для всех фанатов футбола – невероятный размер ставки без риска – до 50 000 тенге. Добавь эмоций к матчу вместе с 1XBET!

Не упусти шанс стать частью самой яркой футбольной ночи Казахстана! 1XBET зовёт тебя на легендарный матч.

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
