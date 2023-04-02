Жанкош Тураров получит громкий бой

Чемпион мира по версии IBO, казахстанец Жанкош Тураров близок к громкому бою против американца Эдриана Бронера, который готов вернуться после долгого перерыва.

Бронер являлся чемпионом мира во втором полулегком весе по версии WBO (2011—2012), чемпионом мира в легком весе по версии WBC (2012—2013), Чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBA (2013), Чемпион мира в первом полусреднем весе WBA (2015).

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