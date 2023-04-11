Следующим соперником Рахмонова может стать Гилберт Бернс

Следующим соперником казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова может стать пятый номер рейтинга полусреднего веса UFC бразилец Гилберт Бернс.

«Бернс по-прежнему считается одним из лучших и самых разносторонних бойцов в дивизионе, но, к несчастью для него, он не сможет получить титульный шанс раньше Колби Ковингтона, и поэтому ему придется драться с другим соперником, прежде чем он получит еще один титульный бой.

Как бы несправедливо и прискорбно это ни звучало, Бернсу, возможно, придётся сразиться с Шавкатом Рахмоновым, чтобы определить, кто будет следующим. Впрочем, это зависит от того, что решит делать Камару Усман. Белал Мухаммад вызвался сразиться с бывшим чемпионом, так что Бернс с Шавкатом остаются как единственная вероятная возможность. По словам Дана Уайта, Мухаммад должен был быть в паре с Шавкатом, но, похоже, ему это неинтересно, и он оставил дверь открытой для Бернса, которому было предоставлено запасное место для боя с Ковингтоном», – сообщает Cagesidepress.com.

В минувшие выходные бразильский боец Гилберт Бернс (22-5) выиграл решением судей представителя США Хорхе Масвидаля (35-17) на турнире UFC 287 в Майами.

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