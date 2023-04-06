Фируза Шарипова: «За карьеру заработала больше полумиллиона долларов»
Чемпионка мира по боксу в трех весовых категориях Фируза Шарипова рассказала о своем заработке в профессиональной карьере.
- Вы провели пока в своей карьере 17 боев. 2 проиграли, а 15 выиграли, 8 из них досрочно. Сколько вам удалось заработать за этот период?
– Ой, я сейчас не могу так сразу ответить.
- Ну примерно…
– Ну больше полумиллиона долларов где-то
- И как потратили?
– На родных и близких, конечно. В первую очередь купила квартиру большую, сделала там евроремонт. Ну в планах у меня было купить дом, где был бы собственный сад. Люблю природу. Свозила всю семью на отдых. Мои родители всю свою молодость отдали нам. Нас пятеро детей. Теперь я хочу, в свою очередь, чтобы они свою старость встретили в комфортных условиях, – сказала Шарипова.
Напомним, что 20 мая в Таразе состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой Фирузы Шариповой против чемпионки Малави Рут Чисейл за титул WBC Silver.
«Некоторые говорят, что они – волки. Волки под нами». Рахмонов задел Чимаева в соцсетях – тот ответил
«До 14 лет казахский знала лучше, чем русский». Ирина Алексеева уехала из Казахстана ради спорта, имела проблемы с WADA, а теперь рвется в UFC
Комментарии