Фируза Шарипова: «За карьеру заработала больше полумиллиона долларов»

Чемпионка мира по боксу в трех весовых категориях Фируза Шарипова рассказала о своем заработке в профессиональной карьере.

- Вы провели пока в своей карьере 17 боев. 2 проиграли, а 15 выиграли, 8 из них досрочно. Сколько вам удалось заработать за этот период?

– Ой, я сейчас не могу так сразу ответить.

- Ну примерно…

– Ну больше полумиллиона долларов где-то

- И как потратили?

– На родных и близких, конечно. В первую очередь купила квартиру большую, сделала там евроремонт. Ну в планах у меня было купить дом, где был бы собственный сад. Люблю природу. Свозила всю семью на отдых. Мои родители всю свою молодость отдали нам. Нас пятеро детей. Теперь я хочу, в свою очередь, чтобы они свою старость встретили в комфортных условиях, – сказала Шарипова.

Напомним, что 20 мая в Таразе состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой Фирузы Шариповой против чемпионки Малави Рут Чисейл за титул WBC Silver.

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