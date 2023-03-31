Фируза Шарипова проведет бой по правилам ММА в апреле

Теги MMA бокс Sports.ru - Казахстан Фируза Шарипова Спорт Казахстана

Чемпионка мира по профессиональному боксу в трех весовых категориях Фируза Шарипова объявила о том, что ее следующий бой по правилам ММА состоится в апреле в Алматы.

Поединок пройдет в рамках подготовки к титульному бою по боксу. Имя соперницы пока не разглашается, но известно, что это будет чемпионка Европы по тайскому боксу.

Напомним, что 20 мая в Таразе состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой Фирузы Шариповой против чемпионки Малави Рут Чисейл за титул WBC Silver.

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