Генеральный спонсор ФК “Кайрат” организовывает встречу с легендой “Реал Мадрид”

В преддверие матча Лиги Чемпионов между ФК “Кайрат” и “Реал Мадрид” происходит настоящая шумиха. Ещё не успели угаснуть эмоции от продажи билетов на самый главный матч осени, а люди уже придумывают планы как поддержать любимую команду на стадионе и вне. 

1XBET / Генеральный партнер ФК “Кайрат” планирует порадовать всех болельщиков мадридского “Реала”. Именно ты можешь стать тем счастливчиком, кто встретиться лично с легендарным Роберто Карлосом. Амбассадор компании 1XBET посетит Алматы в составе делегации испанского гранда, а между делом уделит время казахстанским болельщикам. 

Как попасть на закрытую встречу с легендой мирового футбола? 

Компания 1XBET проводит конкурс среди своих подписчиков. Условия невероятно просты:

-Подпишись на страницу @1xbet__kz в Instagram

-Переходи в пост с конкурсом

-Напиши свой вопрос для Роберто Карлоса и отметь друга в комментариях

Если твой вопрос окажется интересным и необычным – ты задашь его лично легендарному футболисту 29-го сентября, а также получишь возможность сделать совместную фотографию и получить автограф от Роберто.

Не забывай, что можно не только увидеть амбассадора компании 1XBET, но и попасть на сумасшедший матч “Кайрат” – “Реал”. Переходи на в Instagram и Telegram, читай условия розыгрыша 12 билетов на игру. 

