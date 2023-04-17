Мырзагали Айтжанов о подготовке сборной к ЧМ: «На сборах определимся с составом»

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Главный тренер сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов прокомментировал подготовку национальной команды к ЧМ по боксу в Ташкенте (Узбекистан).

Заключительный сбор подопечные Мырзагали Айтжанова проведут на спортбазе «Алма-Тау» в Туркестанской области.

«Следующие сборы пройдут в «Алма-Тау». Там пройдут совместные сборы с боксерами из других стран. В частности, Австралия, Филиппины, Армения и Таджикистан изъявили желание приехать. На этих сборах сделаем упор на тактику и мастерство. Здесь же и определимся с составом на чемпионат мира», – сказал Айтжанов.

На ЧМ сборная вылетит 29 апреля, а 30-го числа состоится жеребьевка.

Напомним, ЧМ по боксу пройдет с 1 по 14 мая.

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