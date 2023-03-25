Ермахан Ибраимов: «На сегодняшний день Казахстан уступает узбекистанским боксерам»

Олимпийский чемпион-2000 и бронзовый призер Олимпиады-1996 Ермахан Ибраимов прокомментировал причину отставания сборной Казахстана по боксу от Узбекистана.

«На сегодняшний день мы уступаем узбекистанским боксерам. Это факт получается. Мой тренер только что сказал (Турсынгали Едилов – прим.), что они взяли три золота в Рио-де-Жанейро, одно золото в Токио. А мы? Мы остались позади.

Одна из причин, по моему мнению, что в 2015-ом году закрылся Центр олимпийской подготовки, а в 2020-ом году на Олимпиаде в Токио нет золота. Центр олимпийской подготовки занимался обеспечением резерва для сборной. Сейчас условия у наших боксеров не самые лучшие. Мы не можем отправить полный состав на чемпионаты Азии и мира, так как средств хватает только на пять-шесть боксеров, а на других нет», – сказал Ибраимов.

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