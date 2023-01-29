Главный тренер сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов: «Мы в очередной раз увидели, что народ любит наш вид спорта»

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов подвел итоги выступления команды на чемпионате Азии до 22 лет в Бангкоке.

«Наши казахстанские болельщики, как всегда, очень хорошо встретили. Это сильно подняло настроение боксерам, которые устали в ходе выступлений и длительного перелета. Мы в очередной раз увидели, что народ любит наш вид спорта. Мы на этом не останавливаемся, впереди еще много работы. Вместе с поддержкой народа, государства и нашей федерации, я уверен, что мы еще не раз порадуем своих соотечественников», – цитирует Айтжанова пресс-служба Федерации бокса Казахстана.

Напомним, что казахстанские боксеры выиграли на ЧА пять золотых (трое мужчин и две женщины), три серебряных (мужчины) и 12 бронзовых наград (пятеро мужчин и семь женщин).

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