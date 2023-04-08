Главный тренер сборной Казахстана о допинг-пробе Тольтаева: «Мы даже предупреждаем, чтобы спортсмены не пили воду где-то с улицы»

Теги сборная Казахстана бокс Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов прокомментировал новости о положительной пробе Саматали Тольтаева.

«После того, как я присоединился к команде, мы снова собрали врачей и членов группы научного комплекса и начали работать. Они постоянно предупреждают ребят о допинге.

Мы даже предупреждаем, чтобы они не пили воду где-то с улицы. А Саматали думал, что он будет пить витамины по совету друзей и родственников. Сегодня у него будет взята повторная проба. Все решит международная комиссия. Сейчас мы его вернули домой. На сборах его нет. Боксеры находятся под наблюдением специалистов и врачей», – сказал Айтжанов.

Напомним, 6 апреля стало известно о том, что первая допинг-проба боксера Саматали Тольтаева дала положительный результат. 

В 2020 году Тольтаев стал чемпионом Казахстана в весовой категории до 60 килограммов.

Асу Алмабаев работал продавцом на базаре, дрался по 2-3 боя за ночь, а теперь подписал контракт с UFC

«Некоторые говорят, что они – волки. Волки под нами». Рахмонов задел Чимаева в соцсетях – тот ответил

Эрик Моралес: «Промоутеры Головкина сказали, что он уходит из бокса на неопределенный срок»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий