Главный тренер сборной Казахстана о допинг-пробе Тольтаева: «Мы даже предупреждаем, чтобы спортсмены не пили воду где-то с улицы»

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов прокомментировал новости о положительной пробе Саматали Тольтаева.

«После того, как я присоединился к команде, мы снова собрали врачей и членов группы научного комплекса и начали работать. Они постоянно предупреждают ребят о допинге.

Мы даже предупреждаем, чтобы они не пили воду где-то с улицы. А Саматали думал, что он будет пить витамины по совету друзей и родственников. Сегодня у него будет взята повторная проба. Все решит международная комиссия. Сейчас мы его вернули домой. На сборах его нет. Боксеры находятся под наблюдением специалистов и врачей», – сказал Айтжанов.

Напомним, 6 апреля стало известно о том, что первая допинг-проба боксера Саматали Тольтаева дала положительный результат.

В 2020 году Тольтаев стал чемпионом Казахстана в весовой категории до 60 килограммов.

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