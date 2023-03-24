Фаниль Рафиков о своем возвращении: «Будут новости»
Казахстанский боец, экс-чемпион NAIZA Фаниль Рафиков с своих социальных сетях написал о своем возвращении летом:
«Уже скучаю по залу, скоро вернусь и будут новости о выступлениях в июне»
Рафиков должен был подраться на мартовском турнире NAIZA против Наримана Аббасова, однако из-за перелома ребер был вынужден сняться с поединка.
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