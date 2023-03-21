Нариман Аббасов про бой с Рафиковым»: «Травма – это часть нашего спорта. Мы продолжим историю»

Экс-чемпион AMC Fight Night Нариман Аббасов после победы на турнире NAIZA 50 предложил провести бой с Фанилем Рафиковым в сентябре в Баку:

«Думаю, что с Рафиковым мы продолжим историю. Травма – это часть нашего спорта, часть нашей жизни»

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Асу Алмабаев: «По моему выступлению в UFC есть новости, но их нельзя пока говорить»