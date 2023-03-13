Фаниль Рафиков о причинах снятия с боя с Аббасовым: «Было тяжело дышать, ходить»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Фаниль Рафиков Naiza Fighting Championship Нариман Аббасов Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков о причинах снятия с боя против Наримана Аббасова:

«Я никогда не сливался с боев, принимал поединки на коротком уведомлении. Но 2 недели назад был крайний спарринг, работал с молодым парнем, он упал мне на спину, но плавающие ребра имеют хрящевую ткань. Скорее всего там уже был перелом, с каждым днем становилось все хуже и хуже. Было тяжело дышать, ходить, стоять, поэтому приняли решение сняться»

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