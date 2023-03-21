Рафиков о бое с Аббасовым: «Историю нужно продолжить»

Фаниль Рафиков прокомментировал победу Наримана Аббасова над Каныбеком Жаныбек уулу:

«Поздравляю с победой Наримана. После Рамаддана планирую возвращение. Но историю с Аббасовым нужно продолжить. Осенью, вне зависимости от результатов, продолжим. Баку? Я готов»

«У Морозова и Жумагулова был долгий и тяжелый путь в UFC». Георгий Майсурадзе о тренировках в «Еркин Куш», профи дебюте

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Асу Алмабаев: «По моему выступлению в UFC есть новости, но их нельзя пока говорить»