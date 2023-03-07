Бакытжанулы после победы над экс-чемпионом PFL поднялся на рекордное место в рейтинге полутяжей

Теги MMA Ян Блахович Вадим Немков Sports.ru - Казахстан Иржи Прохазка Спорт Казахстана

 Казахстанский боец Асылжан Бакытжанулы после победы над экс-чемпионом PFL Эмилиано Сорди сумел взлететь в рейтинге fightmatrix на 67-е место в рейтинге лучших полутяжей мира.

Асылжан поднялся на 63 позиции, обойдя Рашада Эванса, Мишу Циркунова и других бойцов этого веса.

Лучшим результатом Бакытжанулы было 59 место, показанное им в 2020 году.

Лидерами рейтинга являются Иржи Прохазка, Ян Блахович и Вадим Немков.

Шавкат Рахмонов задушил Джеффа Нила на UFC 285 в Лас-Вегасе. Казахстанец – в шаге от титульного боя!

Дана Уайт – Шавкату Рахмонову: «Это была гребаная война, мужик»

Махачев о победе Рахмонова: «Сегодня на высоте»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий