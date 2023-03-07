Бакытжанулы после победы над экс-чемпионом PFL поднялся на рекордное место в рейтинге полутяжей

Казахстанский боец Асылжан Бакытжанулы после победы над экс-чемпионом PFL Эмилиано Сорди сумел взлететь в рейтинге fightmatrix на 67-е место в рейтинге лучших полутяжей мира.

Асылжан поднялся на 63 позиции, обойдя Рашада Эванса, Мишу Циркунова и других бойцов этого веса.

Лучшим результатом Бакытжанулы было 59 место, показанное им в 2020 году.

Лидерами рейтинга являются Иржи Прохазка, Ян Блахович и Вадим Немков.

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