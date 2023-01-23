Шавкат Рахмонов – обладатель самой длинной серии досрочных побед среди бойцов UFC
Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов по прежнему остается обладателем самой длинной серии досрочных побед из действующих спортсменов лиги.
После турнира UFC в Бразилии к Шавкату приблизились Габриель Бонфим с 14 финишами подряд и Жаилтон Алмейда (13).
Самые длинные серии досрочных побед:
Шавкат Рахмонов / 16
Габриель Бонфим / 14
Жаилтон Алмейда / 13
Иржи Прохазка / 11
Эстебан Рибовикс / 11
Франсиско Прадо / 11
Брунно Феррейра / 10
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