Шавкат Рахмонов – обладатель самой длинной серии досрочных побед среди бойцов UFC

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов по прежнему остается обладателем самой длинной серии досрочных побед из действующих спортсменов лиги.

После турнира UFC в Бразилии к Шавкату приблизились Габриель Бонфим с 14 финишами подряд и Жаилтон Алмейда (13).

Самые длинные серии досрочных побед:

Шавкат Рахмонов / 16

Габриель Бонфим / 14

Жаилтон Алмейда / 13

Иржи Прохазка / 11

Эстебан Рибовикс / 11

Франсиско Прадо / 11

Брунно Феррейра / 10

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